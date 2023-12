O zápase, který skončil remízou 1:1, se ani nechtěl bavit. Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík stejně jako jeho kolega Václav Jílek z Olomouce nechápal, proč hlavní rozhodčí Michael Kvítek spolu s technickým delegátem svazu Petrem Vysloužilem dali souhlas k tomu, aby se utkání v extrémních podmínkách, na složitém a zasněženém terénu odehrálo, když další čtyři sobotní duely 17. kola byly stejně jako nedělní souboj v Ostravě kvůli neregulérní hrací ploše odloženy.

„Nerozumím tomu, co od fotbalu chceme. Bylo úplně zbytečné utkání hrát,“ hněval se naštvaný Svědík. „Ohrozili jsme zdraví hráčů, zničili hřiště a stejně to nebyl takový fotbal, jaký bychom si asi všichni přáli. Na podobném hřišti se nejde pohybovat, kombinovat, nic. Mrzí mě, že někdo něco takového vůbec dopustí a ti, kteří o tom rozhodli, by se měli zamyslet,“ pokračoval.

I přes celodenní práci technického úseku Sigmy na olomouckém trávníku kvůli hustému sněžení v průběhu zápasu ležela sněhová vrstva. Hosté z Uherského Hradiště navíc nastoupili v bílých dresech, což k diváckému zážitku také příliš nepřispělo.

Olomouci se během rozcvičky zranil záložník Navrátil, kterého v základní sestavě nahradil Pospíšil. „Je to smutné,“ poznamenal Svědík.

Kouč Slovácka svého křídelníka raději pošetřil, rekordman Petržela zůstal jen mezi náhradníky. Zachumlaný pod dekou proseděl celé utkání.

„Před zápasem jsme ho raději vyndali a dali tam Siňavského, který není až tak fotbalový, ale je více soubojový, taky rychlostní typ,“ vysvětluje.

Prim v remízovém utkání ale hráli jiní borci. Domácí vedli po brance stopera Víta Beneše, za hosty srovnal po změně stran z penalty Vlastimil Daníček.

Celek z Uherského Hradiště bodoval v nejvyšší soutěži popáté za sebou. „Je škoda, že jsme si nechali utéct první poločas, protože v tom druhém jsme byli lepší. Remíza je pro nás vzhledem k průběhu utkání a počtu šancí spíše ztráta, ale bod z venkovního zápasu s takto těžkým soupeřem musíme s respektem přijmout," uvedl Svědík.

Navzdory těžkému terénu, na kterém to většině hráčů očividně klouzalo, byly hned v úvodních pěti minutách k vidění tři nadějné šance. Dvakrát zakončil mimo tři tyče olomoucký kapitán Breite a jen těsně vedle pravé tyče skončila hlavička hostujícího Trávníka.

Za normálních podmínek by to Heča chytil

Zhruba po dvaceti minutách rozhodčí zápas přerušil a povolal do akce technické pracovníky s lopatami na sníh, kteří znovu prohrnuli zasněžené čáry. O první gól utkání se málem postaral hostující záložník Havlík, jehož povedená dalekonosná střela orazítkovala břevno Digaňovy branky.

„Obě mužstva se snažila hrát na maximum. V první půli jsme sice byli více na míči, ale nedokázali jsme dobře odcentrovat z křídelních prostorů a dostat balon kvalitně do vápna. Chyběla nám efektivita před pokutovým územím. Také jsme si nechali dát laciný gól,“ posteskl si Svědík.

Do odraženého míče se z prvního doteku opřel Beneš a poslal Olomouc krátce před skončením prvního poločasu do vedení.

„Po standardní situaci jsme měli míč na svých kopačkách, ale místo toho, abychom založili akci po křídle, tak Juroška nastřelí prvního hráče soupeře a pak nám tam propadne míč. Beneš to sice trefil dobře, ale za normálních podmínek by to podle mě Heča chytil,“ míní hostující kouč.

Slovácko přebralo na začátku druhého dějství iniciativu a Juroška se dvakrát dostal do zakončení, branku však netrefil. Vzápětí rozhodčí Kvítek nařídil pokutový kop za ruku Vraštila a Daníček přízemní střelou k levé tyči srovnal stav. V letošním ročníku se trefil vůbec poprvé.

Hosté poté mohli jít do vedení, ale Kohút a Cicilia závar v pokutovém území Olomouce nevyužili. Rozhodnout mohl střídající Mihálik, jehož hlavičku ale vyrazil Digaňa na roh.

„Ve druhém poločase jsme chtěli zjednodušit hru a více na soupeře tlačit. Ve středu hřiště, kde se všechno odvíjelo, jsme chtěli sbírat odražené balony a kralovat. Drželi jsme soupeře na jeho polovině a vytvořili jsme si střelecké příležitosti. Po jedné ze střel byla penalta, kterou jsme proměnili a srovnali,“ hodnotí Svědík.

Jeho tým se díky remíze udržel na třetím místě. Za týden doma hostí Bohemians 1905.