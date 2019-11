„Tým nemám za co pochválit. Náš výkon byl trošku jiný, než si představuji. Navíc neměl parametry jako v předcházejících utkáních. A jestli chceme pomýšlet na úspěch, musíme se výrazně zlepšit,“ prohlásil Svědík.

Jediné, co náročného kouče potěšilo, byla bezchybná defenziva, kterou dirigovali zkušení stopeři Kadlec s Hofmannem a brankářem Trmalem. „Obranná činnost funguje a opět jsme neinkasovali. Ale to je opravdu jediné,“ říká. Remízu vzhledem k dění na podmáčeném trávníku bral. „Pro nás je to zlatý bod. Určitě ho bereme,“ ujistil kouč Slovácka.

Hosté, kterým scházel zraněný záložník Petržela, si za devadesát minut nevypracovali vyloženou šanci. Moravané sice celé utkání pozorně bránili, ale směrem dopředu byli neškodní.

„V první půli jsme neměli pohyb. Taky jsme prohráli hodně soubojů, po zisku balonu nenabíhali a krajní hráči nás vůbec nedoplňovali. Nebyli jsme ochotní běhat nahoru a dostávat se do přečíslení, abychom si vytvářeli dobré pozice. Prohrávali jsme osobní souboje, často faulovali a Bohemka pak hrozila ze standardních situací,“ uvedl Svědík.

Zatímco celek z Uherského Hradiště v úvodní části nepouštěl klokany do zakončení, po přestávce se hosté dostali pod tlak a dvacet minut se pouze bránili. „Ve druhé půli Bohemka tlačila, ale mužstvo dobře pracovalo v šestnáctce. Kromě hlavičky Pokorného jsme nic nepustili,“ připomíná kouč Slovácka.

V závěru se Daníček a spol. vymanili ze sevření klokanů a dostali se před gólmana Le Gianga, ale až na hlavičku Hofmanna po rohu Havlíka nijak nebezpeční nebyli. „Posledních deset minut se zdálo, že máme více sil a byli nebezpeční, ale nevypracovali si nic vážného,“ dodal Svědík.