Levonový fotbalista Jan Sýkora pochází z Červeného Poříčí u Klatov, v mládeži oblékal dres Viktorie Plzeň. Ale ještě mu nebylo ani osmnáct let, když pláchl do pražské Sparty.

Do áčka se tam ale neprosadil a tak zamířil do Liberce. A pak v zimě 2017 plzeňského šéfa Adolfa Šádka, s nímž už byl domluvený na přestupu do Viktorie, naštval podruhé. Nakonec dal totiž přednost lukrativnější nabídce Slavie kam přestoupil za 25 milionů korun.

Teď se tedy přes angažmá v polském Lechu Poznaň, kde byl svého času nejdražším přestupem v historii klubu, vrací zpátky do Plzně. Zatím se domluvil na hostování do konce sezony. „Když jsem byl mladší, Viktorka mně pomohla. Mám jí toho hodně co vracet,“ říkal Jan Sýkora při návratu.

A zdá se, že s tím splácením začal v pravou chvíli. V sobotu přispěl nádherným gólem k vítězství viktoriánů nad pražskou Spartou 3:2.

Cenné tři body, souhlasíte?

Pro nás je to hrozně cenné vítězství. Po porážkách před reprepauzou jsme potřebovali vyhrát. Soupeř nebyl vůbec lehký. Ale hráli jsme jako tým a ukázali sílu, jakou máme. Jsem velmi šťastný, že jsme zápas zvládli

Pro vás to bylo speciální, premiéra doma. S jakými pocity jste do toho šel?

Byl jsem hrozně natěšený. Věděl jsem, že přijde hodně lidí, měl jsem tady rodinu… Chtěl jsem se ukázat a vyšlo to skvěle.

Navíc jste vstřelil vítězný gól. Je radost o to větší?

To byla třešnička na dortu. Víc než zápis do statistik mě ale těší, že jsem pomohl týmu. Od toho jsem na hřišti.

Přesto zkuste popsat váš gól? Věřil jste si?

Jó, věřil. Já tam měl v první půli jen jednu střelu zblízka. Ale na pozici podhrota je potřeba, aby se hráč nutil do střelby. Proto jsem to chvilku před gólem zkoušel pravou nohou, to nevyšlo. Jsem rád, že napodruhé už to tam pak spadlo.

Vy už jste zmínil fanouška, po dlouhé době bylo plno. Jak se vám hrálo?

Atmosféra byla skvělá. Chtěl bych fanouškům za celý tým poděkovat. Hnali nás celý zápas, fandili, vlili nám krev do žil.

A vy jste se jim odměnili výhrou. To je ideální pozvánka na příští sobotu, kdy hrajete výroční zápas s Českými Budějovicemi…

Jsme první v tabulce a to si myslím, že je samo o sobě pozvánka. Se Spartou jsme odehráli dobrý zápas. Věřím, že stejně fanoušků přijde i příští týden.