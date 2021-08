Proto je dnes ze sedmnáctiletého fotbalisty šlágr. Postupně se prosazuje v ultrasilné Slavii. O víkendu naskočil v základní sestavě a k pokoření Baníku přispěl brankou i asistencí.

„Nemám rád ten výraz, ale musím říct, že zkrátka má koule,“ oceňuje mladíka trenér Trpišovský.

Ano, Samek hraje trochu jako mazák. Ve středu pole je přesný, precizní, velice slušně kope standardní situace. „Vždycky měl dobrou techniku, odhad, skvělou prudkou přihrávku,“ vzpomíná Hamák. „Trochu ho limitovala rychlost, proto nastupoval jako střední záložník nebo stoper,“ vykládá.

Na druhou stranu byl Samek vždy fyzicky dobře vybavený, proto vynikal v soubojích jeden na jednoho. Nyní má v sedmnácti letech 184 centimetrů a 80 kilogramů. Je zřejmé, že by mohl dobře zapadnout do Trpišovského fotbalového rock’n'rollu.

? „Překvapení to bylo pořádné. Přišel jsem do kabiny a nastoupilo kolem mě šest kluků, nemohl jsem utéct a schytal jsem asi deset vajíček. Hned jsem se šel umýt, měl jsem to úplně všude, ale když gólový debut, tak se vším všudy.“ ???☔️



? Už zítra více na #slaviatv! ? pic.twitter.com/A4zNtn70oB — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 22, 2021

„Je tu jediný z ročníku, ostatní jsou ve Vlašimi nebo v béčku, je to pro nás momentálně blyštivý kamínek, má navíc něco, co ostatní hráči v kádru v určitých prostorech úplně nemají, o to to má trochu jednodušší,“ hodnotí Trpišovský. „Na druhou stranu, takových hráčů jsem za posledních dvacet let zažil hodně, a ne vždy to dobře dopadne. Dan má před sebou určité nástrahy, které k tomu patří,“ doplnil.

V Samkově případě by však nemělo jít o velkou překážku. Vždy byl skromný, do Hradce, kde hrál od šesti let, dojížděl z vísky zvané Chaloupky, která je od východočeské metropole nějakých sedm kilometrů.

V černobílém klubu vydržel do konce žákovské kategorie, pak zamířil do Prahy. „Tehdy jsem si říkal, že by měl lehčí dostat se do ligy v Hradci. Ale zase na druhou stranu mě napadlo: Proč to nezkusit, jde za lepším,“ vybavuje si Hamák.

Zdroj: Youtube

Zdá se, že to byl dobrý krok. Teď jen překonat případné nástrahy. „Řadí se do kategorie lidí s vysokou inteligencí, tím to bude jednodušší,“ věřil Trpišovský. „Ve škole byl vždycky v pohodě. Měli jsme s jednou výjimku kluky, kteří byli nadprůměrní,“ přikývne Hamák.

I to je dobrá zpráva. Zdá se, že český fotbal může leštit další klenot.