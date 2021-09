V 27 letech se dočkal plzeňský fotbalista Milan Havel reprezentační premiéry. Navíc nastoupil ve středu proti Ukrajině (1:1) na trávníku Doosan Areny, která je domovským stánkem „jeho“ Viktorie. Klubu, nímž nedávno prodloužil smlouvu až do roku 2024.

„Abych řekl pravdu, zrovna teď jsem nominaci ani moc nečekal. Na začátku přípravy jsem podstoupil operaci menisku, v létě jsem tak řešil úplně jiné problémy,“ přiznal Milan Havel, ale nominace do národního týmu ho samozřejmě potěšila.

Při předchozích kvalifikačních zápasech s Běloruskem (1:0) a v Belgii (0:3) seděl jen na lavičce, ale ve středu si odbyl reprezentační debut. Odehrál první poločas přípravného utkání proti Ukrajině.

„Možná jsme si zasloužili i víc. Remízu však bereme, protože jsme dali gól až na konci. Ale šancí jsme si vytvořili víc než Ukrajina, nezasloužili jsme si prohrát,“ říkal Havel ve virtuální mixzóně novinářům před středeční půlnocí po remíze 1:1.

Sestava českého týmu proti Ukrajině byla hodně pozměněná. Myslíte, že to bylo znát na výkonu mužstva?

My se s klukama dobře známe, leccos jsme si ukázali na tréninku. Samozřejmě, že to v některých situacích nebylo úplně ono, nebyl čas víc se sehrát. Ale myslím, že žádný velký problém na hřišti nebyl. Jak už jsem říkal. Měli jsme víc šancí než Ukrajina.

Ta se musela chvílemi v plzeňské Doosan Areně cítit jako doma, kolik ji přišlo povzbudit fanoušků. Jak jste to vnímal vy?

Máte pravdu, i když na hřišti jsem to tak nevnímal. Ale když jsem si po vystřídání sedl na tribunu, a viděl jsem kolik Ukrajinců tleská, bylo to až neuvěřitelné. Vypadalo to, že jich je v hledišti víc než Čechů.

Vy jste si připsal reprezentační debut. Ovlivní to vaše šance na nominaci při dalších reprezentačních srazech?

Nerad bych spekuloval. Já jsem rád, že jsem se do nároďáku mohl podívat, je to splněný sen. Jsem rád za šanci, ale co bude dál neřeším. Teď přepínám zase na klub, budu chtít podávat co nejlepší výkony a uvidíme, jestli to bude stačit na repre nebo ne.

Jak vidíte situaci českého týmu v kvalifikační skupině o mistrovství světa: Bude klíčový říjnový domácí zápas s Walesem?

Wales remizoval doma s Estonskem 0:0, což je pro nás dobře. Ten říjnový sraz bude klíčový. Když oba zápasy zvládneme, bude to dobré. Chceme udělat druhé místo v kvalifikační skupině, i když víme, že je velká šance jít do baráže i díky vítězství ve skupině Ligy národů.