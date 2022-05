První posila Slavie. Do Edenu přichází z Boleslavi rychlonohý Douděra

Podle jeho slov se komise od začátku ročníku potýkala s nedostatečným počtem sudích, který vedl k povýšení některých nových z nižších soutěží. „Než jsme přišli, bylo na listinách 37 rozhodčích, šest jsme se rozhodli z různých důvodů nezařadit. Sezonu jsme tedy odstartovali se 31. Z různých důvodů jsme ale přišli o dalších osm rozhodčích. Museli jsme na to zareagovat – v zimě jsme získali pět nových z ČFL a MSFL,“ vysvětlil.„Hlavním rysem sezony proto byla nezkušenost rozhodčích,“ doplnil.

Už žádné zahraniční sudí

U nasazovaných arbitrů ale komise pozorovala postupný progres a zlepšování výkonů. V mezisezonním srovnání se navíc zlepšila i kondice sudích a jejich pohyb po hřišti. „Počet naběhaných kilometrů rozhodčími vzrostl oproti minulým sezonám o 4,7 %. Nejvíce naběhala jména, která pískala nejdůležitější zápasy sezony. Není to samozřejmě jen o běhání, ale pomáhá to,“ vysvětlil Kovařík.

Tématem pochopitelně bylo také používání technologie VAR, o které se pravidelně ve fotbalových kruzích debatuje. I tady byla komise spokojená s tím, že intervence videa byly k vidění méně než v minulém ročníku.„Chtěli jsme, aby do toho méně vstupoval, aby víc rozhodovali rozhodčí na place. Intervence VAR šly o třicet procent dolů. Kdyby se nám dařilo to ještě snižovat, bylo by to ideální,“ uvedl Kovařík, kterému se líbilo využívání VAR zejména v posledních deseti jarních kolech.Do další sezony chce komise zapracovat na větším respektu hráčů směrem k rozhodčím, aby nedocházelo k neustálému pokřikování na arbitry. „Víme, že to je problém. Od příští sezony se na to chceme zaměřit. Říkáme, že je to o výchově hráčů. Už v dorostu je potřeba je formovat, aby se chovali tak, jak mají. Budeme na tom pracovat,“ ujistil Kovařík.

„Bavil jsem se s hráčem ze zahraničního klubu, který říkal, že takové chování vůči rozhodčím není jen v České republice. Je potřeba se na to zaměřit celkově,“ doplnil předseda komise Radek Příhoda.Podle jeho slov by komise rozhodčích nejraději zvládla příští ročník bez výpomoci sudích ze zahraničí. „Ze zhruba 270 zápasů pískali tři zahraniční rozhodčí. Příští sezonu bychom chtěli zvládnout jenom s českými,“ uvedl Příhoda a zároveň prozradil, že i v příštím ročníku se bude muset česká liga nejspíše obejít bez kalibrované ofsajdové čáry na videu.

„Myslím, že nebude, protože na to nejsou peníze. Stojí to zhruba do patnácti milionů na sezonu,“ vysvětlil Příhoda.Toho spolu s celou komisí těší využívání nového systému XPS, který se začal mezi sudími používat. Všichni rozhodčí na všech úrovních pomocí něj mají přístup k videorozborům a doporučením komise v případě jednotlivých situací. I díky tomu může docházet k lepšímu vzdělávání arbitrů a zároveň propojení mezi profesionálními a amatérskými sudími.