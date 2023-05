Útočník Daniel Fila, host Teplic ze Slavie, v neděli dvěma góly rozhodl souboj se Zlínem, který domácí vyhráli 2:1. Svou druhou trefu zaznamenal zadkem, jak se sám po utkání doznal.

Teplice - Zlín. Daniel Fila dává první gól | Foto: Deník/František Bílek

„Při prvním gólu tam byl protečovaný balón na zadní tyč, byl jsem tam volný a měl klid. Druhý gól? Míč se nějak odrazil od zadku, byl jsem na správném místě ve správný čas. Že jsem utkání rozhodl já, to těší, ale hlavní je výhra. Moc jsme ji potřebovali," usmíval se šťastný střelec po utkání, díky němuž se Tepličtí výrazně přiblížily záchraně. „Máme radost! Nahrál nám výsledek zápasu Brno – Pardubice. Máme sice náskok, ale dokud to není hotové, tak hrajeme naplno."

Pro nervy fanoušků Severočechů to byl opět velmi náročný zápas. „Takové máme doma pokaždé," přiznal Fila.

Zlín na Stínadlech nedal jeden gól, ale tři. Sudí Nehasil mu je ale po konzultaci s VARem neuznal, protož se jejich střelec Libor Kozák provinil proti pravidlům. „Já jsem to neviděl, ale je příjemné, když VAR rozhodne ve váš prospěch. Jinak je to ale takové, že už se pomalu vyrovnáváte s tím, že veškerá vaše práce vyšla vniveč."

Fila dal v žlutomodrém dresu tři góly, dlouho mu ale trvalo, než se na severu Čech prosadil. Proč? „Byl jsem zprvu zraněný, nějakou dobu jsem se musel léčit, pak se do toho dostat. Jsem rád, že jsem zdravý a že se hlavně týmu daří. Vyhráváme, sbíráme body, je to dobré. Vyhráváme jako tým, jedině tak to můžeme zvládnout a zachránit se v lize."

Právě týmová hra je podle Fila to, co se po příchodu nového kouče Zdenka Fťaly na Stínadlech prý nejvíc změnilo. „Semkli jsme se. Je to na nás vidět, hrajeme poctivě, má to nějaký systém."