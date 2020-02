V Teplicích jste dal výpověď, jste tam za „rebela“ ale na severu nakonec zůstáváte…

Ano, ale v tak velkém klubu, jako je Jablonec, jsem ještě nepůsobil. Má ty nejvyšší ambice a každoročně útočí na evropské poháry. V posledních letech se mu to úspěšně daří.

Michal Jeřábek

Narozen: 10. září 1993

Post: střední obránce

Noha: pravá

Výška: 191 cm

Váha: 84 kg

Zápasy/góly/asistence v lize: 127/5/1

Dosavadní kariéra: FK Řeporyje (2000 – 2003), FK Motorlet Praha (2003 – 2007), FK Dukla Praha (2007 – 2016), FK Teplice (2016 – 2020), FK Jablonec (2020 – 2022).

Navíc se potkáte s bekem Janem Krobem, jenž v dresu sklářů také působil a potkal ho podobný osud jako vás…

S Krobíkem jsem byl v Teplicích tři a půl roku a něco jsme tam spolu odkopali. Je nesmírně kvalitní fotbalista. Těším se, až spolu zase budeme hrát.

A určitě se těšíte i na ligu, že?

Těším se, že se budu moci připravovat na ligové utkání a budu pohromadě s tím top týmem. Budeme se chystat a připravovat a věřím, že se nám bude dařit.

Jarní premiéru Jablonce proti Příbrami jste sledoval jen z tribuny. Co na výhru 4:0 říkáte?

Kluky většinou z ligy znám déle. Ale teď jsem se na ně víc zaměřil, protože už jsem tušil a věděl, že s nimi začnu trénovat a budu s nimi v jedné kabině. Je dobré, že zápas zvládli, protože první kola bývají vždy ošemetná a nikdy nevíte, co od toho můžete úplně čekat. Super, že se to povedlo i takovýmto výsledkem.

S kým jste kromě Kroba hrál?

S Kubou Považancem jsme spolu byli v Dukle.

Máte za sebou první tréninky pod koučem Petrem Radou a už v pondělí hraje Jablonec velký šlágr v Ostravě…

Tréninky jsou v rychlosti a kvalitě. Mám z toho jen dobré pocity. Na ligu se těším.

Jak to bylo

Na začátku roku 2016 přestoupil Michal Jeřábek z Dukly do Teplic, ve žluto-modrém dresu hrál na postu stopera pravidelně. Následně ale ze sestavy vinou zranění vypadl a pak se na Stínadlech nedohodl na prodloužení smlouvy, která mu končila v červnu 2020. Byl přeřazen do třetiligového B-týmu a následně si vynutil odchod do Jablonce. Fotbalová asociace mu změnu posvětila. FK Teplice se bude bránit soudní cestou. V Jablonci podepsal kontrakt do 30. června 2022.Odehrál v lize 127 zápasů, dal 5 gólů.