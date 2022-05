Předposlední Teplice by se ještě teoreticky mohly baráži vyhnout, pokud by se v sobotním závěrečném kole nadstavby dokázaly posunout na 14. místo a současně by sparťanský B-tým ve druhé lize obsadil druhou nebo třetí příčku. V tom případě by do baráže šel pouze předposlední celek nejvyšší soutěže.