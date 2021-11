Počítat nemůže s Knapíkem, který v minulém kole viděl červenou kartu, stop za čtyři žluté má Chlumecký a těžké zranění si přivodil Mazuch. Za všechno může týden starý souboj s libereckým Slovanem, který Teplicím pomuchlal nejen psychiku, ale i kádr.

„To byl zápas… Cítili jsme, že minimálně remízu můžeme ukopat, ale pak se nám rozpadla obrana. V nastavení jsme dostali gól a prohráli jsme. Smůla se nám lepí na paty. Až na jednu výjimku, kterou byl zápas s Hradcem, prohráváme těsně, nešťastně, po hloupých chybách. Je to skličující, máme z toho depresi,“ přiznává zkušený Alois Hyčka.

Jarošík, který angažmá na severu Čech zahájil čtyřmi porážkami v lize a jednou v poháru, zatím jasno o složení nejen obranné řady jasno nemá. „Trénují s námi mladíci, možná dostanou šanci se ukázat. Třeba stoper Chaloupek, který hrál už v pohár v Třinci. A prý dobře. Oni ti mladí jsou flegmouši, říkám si, že i kdyby byli u nějakého průšvihu, tak to s nimi nezacloumá. Ale uvidíme, jak to bude vypadat na předzápasovém tréninku v sobotu. Jak jsem říkal, problémy nejsou jen v obraně. V záloze nebude kvůli dohodě klubů Fortelný, navíc v týdnu trápily problémy některé záložníky.“

V stávajícím rozložení sil Teplice můžou na Letné pouze překvapit. Ví to Jarošík i Hyčka. „Musíme se semknout, to je klíč. Můžeme překvapit, štěstí se může přiklonit na naši stranu. Třeba držet dlouho nula nula, pak nějaký brejk. Stát se může vše, třeba tu smůlu na Spartě prolomíme,“ nechce mít Hyčka před cestou do metropole v hlavě jen černé scénáře.

Víte, že…

… s prvoligovým teplickým áčkem v týdnu trénoval mladý fotbalista ze Zambie Ngosa Sunzu? Může hrát na pozici stopera i ve středu pole. Naskočí už v neděli na Letné? „Dvakrát s námi trénoval, lepší se. Až se aklimatizuje a zvykne si na náš fotbal, tak by mohl být slušnou posilou. Teď ale ne. Vypadá, že je pozitivní, že má dobrý charakter. Navíc si věří na balonu, má dobrou figuru,“ hodnotí Afričana trenér Jiří Jarošík.

„Škoda, že nejsme kompletní, to bychom Spartu určitě potrápili; má za sebou těžký program, vždyť v neděli hrála ligu, ve čtvrtek pohár v Lyonu. Můžeme překvapit, ale upínat se musíme k zápasům, které pro nás budou životně důležité, jako třeba ten následující proti Pardubicím. Apeluji na hráče, abychom hlavně odehráli celý zápas v jedenácti. Hrát o jednoho vyloučeného bere moře sil, viděli jsme to nedávno se Spartou v poháru. “ říká Jarošík.

Situace Teplice u dna tabulky je čím dál víc kritičtější; pět bodů, které mají Severočeši na svém kontě po třinácti odehraných kolech, nedává nikomu klidný spánek. „Bodový zisk je malý. Já osobně jsem zažil tak tři sezony, kdy to bylo v klidu, jinak v lize hraji pořád o záchranu. Není to nic příjemného. Chce to body, nějakou sérii. Do konce podzimní části musíme získat nějaké body, aby se ta propast neprohloubila. Na jaře bychom to pak horko těžko honili, měli bychom to v hlavách i přes Vánoce a na přípravu bychom přišli s tím, že je situace už hodně špatná, že musíme,“ odkrývá Hyčka své myšlenkové pochody.