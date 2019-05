Jen tak dohrát nadstavbu se záchranou v kapse? V žádném případě! Teplice se chtějí v semifinálové sérii skupiny o Evropskou ligu porvat s favorizovanou Mladou Boleslaví o postup! Zároveň chtějí odčinit předchozí čtyři zápasy základní části FORTUNA:LIGY, ve kterých svým fanouškům příliš radosti neudělali, vždyť z nich vytěžili pouhý bod.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 0:2 | Foto: Deník/František Bílek

„Očekávám, že se s Mladou Boleslaví popereme o postup. Věřím, že to herně bude vypadat mnohem lépe, než vypadaly poslední čtyři zápasy. Teď nemusíme za každou cenu. Mělo by to ale být tak, že chceme. Přál bych si, abychom předvedli fotbal, na který se bude dát dívat, že to bude na stejné úrovni jako třeba v březnu nebo v závěru podzimu či v poháru se Spartou. Víme, že kluci fotbal hrát umí,“ věří fotbalistům ve žlutých dresech sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.



V to, že z hráčů spadne tíha okamžiku a proti Středočechům budou hrát mnohem uvolněněji než ve finiši základní části soutěže, věří i trenér „sklářů“ Stanislav Hejkal. „Cítím, že to z kluků spadlo. Teď budeme chtít využít určitého zklamání Mladé Boleslavi, která chtěla být mezi šesti nejlepšími.“



Teplice ale čeká nadmíru těžký soupeř. Vždyť ve svém kádru má čtyřiadvacetigólového forvarda Komličenka, jemuž sekundují Matějovský či Přikryl. „S Mladou Boleslaví jsme hráli ve druhém jarním kole. Prohráli jsme, byla výrazně lepší než my. Tentokrát musíme Komličenka a hlavně distributora hry Máru Matějovského pohlídat mnohem lépe,“ ví Hejkal.



Jak zastavit ruského snajpra? Nad tím přemítá stoper FK Teplice Jan Shejbal. „Je to silový útočník, umí si pokrýt míč, má dobré zakončení, dostává se do šancí, není pomalý. Má prostě vše, co útočník má mít. Do těla mu hrát nemůžete, o tom už jsme se přesvědčili. Snad zrovna nebude mít den,“ přeje si teplický fotbalista.



Semifinále i finále play off skupiny o Evropu se hraje na dva zápasy pohárovým systémem; doma začíná vždy tým, který po základní části skončil v tabulce níže. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Olomouc a Zlín.



Vítěz play off skupiny o Evropu se utká s pátým, nebo čtvrtým celkem skupiny o titul v jednom zápase. Vítěze pak čeká předkolo Evropské ligy.