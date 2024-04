/FOTOGALERIE, VIDEO/ Historicky druhý výjezd má za sebou populární sportovní talk show TIKI-TAKA. Po pražském O2 Universum přijel moderátor Petr Svěcený se svými hosty, mezi kterými byly i legendy Baníku Milan Baroš a Marek Jankulovski či kouč mistrů ligy 2004 František Komňacký, do multifunkční auly Gong v Ostravě. Zhruba dvouhodinový proud humoru, historek a vtípků, který se jako obvykle nevyhnul hlavně „hromosvodu“ Petru Švancarovi, bavil v Dolní oblasti Vítkovic patnáct stovek diváků.

TIKI-TAKA v Ostravě (26. dubna 2024). | Video: David Hekele

Kromě zmíněných jmen přicestovali do Ostravy také scénárista Petr Kolečko, komik Richard Genzer, hudebník Matěj Ruppert, bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová či fotbalista Ladislav Vízek. A obsazení publikum, jehož početná část měla na sobě dresy či jiné oblečení Baníku, nezklamalo.

Někteří si také kupovali přímo v místě knížku Petra Švancary „Já su já“. Brněnský patriot ukázal „znalost“ Ostravy ještě před vstupem na pódium. „Podívej na ty rafinerie,“ říká ke Svěcenému ve videu z Bolt Tower. „To jsou Vysoké pece,“ reaguje parťák.

Bankéř? Ne. Kpozo hlídal Ronalda, Baník mu nedoporučili: Jdu do všeho po hlavě

Když už se však naživo zjeví mezi publikem, zvolá: „Zdar jak sviňa.“ „Přátelé, my jsme se na vás tak těšili. Nevím jak Švanci, jestli Brno má nějaký problém s Ostravou…,“ nadhodí Svěcený. „Kamaráde, dneska Brno a Ostrava budou komplementární. A pozor, Brno i Ostrava budou vůči vám Pražákům ambivalentní,“ chlubí se Švancara znalostí výrazů, s jejichž významem měl v minulosti potíže. „Ušel jsi kus cesty,“ uznává Petr Svěcený.

„Mercedes“, jak se Švancarovi přezdívá, je častým terčem fórků. Ostatně tak jako při standardních dílech TIKI-TAKA. V čem je to tentokrát jiné? Záznam nejde do televize, tudíž si duo dovolí víc. Třeba publikum vyburcovat k pokřiku „Baník pi*o“.

Rivalita se Spartou a Brnem

Zatímco Ruppert ohromí svou „technikou“ nohou či jazykovou „výbavou“, sparťan Kolečko vypráví o příbuzenském vztahu s Josefem Kolečkem, mistrem ligy s Baníkem z roku 1976. „Je to má ostravská větev. Jeho syn byl prastrýc sestřenice strejdy bratrance švagra mého otce,“ rozesmívá lidi v sále.

Zbrojovku chci pozvednout postupně, říká nový majitel klubu Zábranský

Zdroj: David Hekele

Baroš například nechápe hráče, kteří odešli z Baníku do Sparty. „Jim se muselo něco stát. Když jsem odcházel do Anglie, měl jsem nabídku ze Sparty, ale panu manažerovi Paskovi jsem řekl, že nejdu. A když jsem se vracel z Turecka, řekl mi, že mám na stole od Křetínského smlouvu. Stačí, abych si dopsal plat. Zeptal jsem se, co třeba tři miliony eur. Odpověděl, že mi to dá. Tak jsem ji roztrhal a šel do Ostravy hrát zadarmo,“ směje se Milan Baroš.

Diváci se v ostravském Gongu v pátek bavili.Zdroj: Lukáš Ston/Tiki-Taka Live

Aplausem odmění lidé i záznam gólu do sítě Letenských před šesti lety, který znamenal výhru 3:2. „Dva góly mám speciální. Na Euru Holandsku a tenhle, protože jsme se tím zachránili,“ je rázný.

Sparťanskou historku přidává i Jankulovski. „Málokdo ví, že po mém návratu do Česka přišel do Sparty trenér Stramaccioni, měli jsme schůzku a asi si představoval, že bych působil v realizačním týmu. Italsky jsem mu za deset vteřin vysvětlil, že to nejde. A když přijel do Ostravy, přiznal, že nevěděl, že rivalita je tak velká,“ říká.

Zbrojovku chci pozvednout postupně, říká nový majitel klubu Zábranský

Švancara si prý mezi Slavií a Spartou vybral podle peněz. „To museli být všichni na drogách,“ poznamenává hned Genzer. „A co rival Zbrojovky? Je to Baník? Není to třeba Vyškov, nebo Líšeň,“ trkne do Švancary Svěcený. „Lidí do mě kopou. A bude hůř. Teď jsem zrovna přemýšlel, kdy Zbrojovka naposledy hrála na Spartě,“ zní reakce. „To ještě v Praze jezdili na koních,“ vyhrkne Genzer.

Ty jsi nevyjel z garáže, ne?

Podobných přestřelek a nejrůznějších hlášek je k vidění i slyšení celá řada, lidi se baví, čas utíká. „Málokdo si umí život sportovce představit. Třeba trénovat v minus pětadvaceti, to se vám nechce,“ vypráví Soukalová. „To já v minus pětadvaceti blokoval centry. Do ucha, do koulí… Strašná bolest. Znáš to Bary?“ navazuje Švancara. „Neznám, já dával góly,“ odvětí vtipně Milan Baroš.

Osazenstvo pobavilo, když Vízek mylně označil Soukalovou za lyžařku. „Láďo, já to znám. Někdy se cítím jako ty teď,“ je empatický Petr Švancara. „Já věděl, že něco po*eru,“ povzdechne si Vízek. „Ne, jen nejsi úplně chytrý,“ přepíná do ofenzivy Švancara, který si neodpustí ani komentář na formu sportovců. „Já ji měl celý život a nikdy jsem nic nevyhrál,“ nechápe. „Jsi ani nevyjel z garáže, ne?“ neváhá opět „zasmečovat“ Milan Baroš.

Čtvrté místo jako pohárové! Postup Plzně přiblížil Baníku Evropu, využije šanci?

Otevřená diskuse se dotýká také účesů, bydlení na vrcholných akcích i oslav úspěchů. „Já si nepamatuju… No, já si už vlastně na nic nepamatuju,“ hlesne Ladislav Vízek. „To si rád přečtu tvoje paměti,“ je dál pichlavý Richard Genzer. „Láďo, dobrý, drž to. Ještě dvě hlášky a budeš přede mnou,“ chechtá se Švancara, když legenda Dukly označí Ghanu a Nigérii za účastníky Eura.

Vízek si později připomíná zapíjení olympijského zlata, ke kterému rázně pomáhal i tehdejší poslanec, předseda ČSTV a olympijského výboru Antonín Himl. „Vypili jsme i to, co bylo pro (diskaře) Bugára, který měl také šanci na medaili,“ vybavuje si.

Petr Švancara (vlevo) a Milan Baroš. Vše zpovzdálí sleduje Matěj Ruppert.Zdroj: Lukáš Ston/Tiki-Taka Live

V Moskvě 1980 málem vyzýval na bitku kubánské boxery, Soukalové se podařilo do olympijské vesnice v Soči propašovat litry a litry alkoholu, Barošovi zase zůstala v paměti velká noc po triumfu v Lize mistrů. „Přátelé, domluvme se, že to zůstane mezi námi,“ vybízí lid Švancara. „Zaplatím basu piv v nejbližší hospodě, abyste to nikde neříkali. Že jsem tu byl,“ přidává se Ladislav Vízek.

Zdroj: David Hekele

Bazaly a dojatý kouč mistrů

Při účasti dvou ikon Baníku nebylo možné minout téma Bazalů. Oba věří a doufají v úspěšnost zadané studie a návrat. „Vítkovice nejde přijmout, protože to je jako kdyby Sparta hrála na Slavii, nebo obráceně. Vítkovice byly dřív pro Baník derby. Snad nám Švanci nepřinese smůlu z Lužánek,“ doufá Milan Baroš, který následně na dva roky zmizel do Liberce a Mladé Boleslavi.

Stalo se tak kvůli neshodám s tehdejším majitelem Petrem Šafarčíkem. „Přitom informace, které mi poskytoval v Turecku, vypadaly, že jdeme na poháry. Přijel jsem a kluci nic neměli. Ještě jsem vypisoval speciální prémie. Stejně to šlo do kytek, ale pod zánik jsem se podepsat nechtěl. Rozhádal jsem se a odešel. Jsem rád, že se věci změnily a mohl jsem to tu dohrát,“ popisuje.

Z naděje tahounem: Rigo o Baníku, odchodu z domova, fanoušcích i oslavném gestu

„Já se ale také vracel do neakceptovatelných podmínek, ještě za Petery. Hodně slibů, ale rozhodlo srdce, chtěl jsem lidem něco dát a rozloučit se. Holt je to fotbal, tohle k němu patří,“ ví Jankulovski, jehož obnovený debut proti Hradci Králové skončil po sedmi minutách zraněním kolene. Tím se uzavřela i jeho kariéra.

Vrcholem večera byla účast Františka Komňackého, který ještě před začátkem show vyhověl v hledišti fanouškům s žádostí o společnou fotku, s některými prohodil i pár slov. Nebylo divu, že se na pódiu dočkal velkého aplausu. „Jsem dojatý,“ hlesne jen.

František Komňacký (uprostřed) dostal z rukou moderátorů Petra Švancary (vlevo) a Petra Svěceného dárek v podobě vína, které přinesl Marek Jankulovski.Zdroj: Lukáš Ston/Tiki-Taka Live

„Možná s mnohými z vás jsem prožil nejkrásnější rok své fotbalové kariéry a dodnes jsou vzpomínky na tu jízdu živé. Rád se tady vracím, protože Ostraváci mi rozumí,“ znějí slova Františka Komňackého s tím, že důvodů triumfu v sezoně 2003/04 bylo víc. „Výborná parta i fotbalisté, žádné problémy s přípravou ani ekonomikou, a co jsme měli navíc, byli fanoušci. Ti nás pořád hnali. Jsem rád, že jsme to dokázali. Vítězství patří hlavně vám,“ vyznává se Komňacký.

Akci si pochvalují i přítomní fanoušci. „Bylo to super, prostě dobre jak cyp,“ pochvaluje si Dalibor, který přijel až z Nového Jičína. „Potěšil úvod s Baník pi*o, jako fanoušek Baníku jsem rád za dvě přítomné legendy, ale všichni hosté byli dobří a byla sranda. Hlavně jak Genzer šil dobře do brněnského Mercedesa,“ líčí pobaveně Dalibor. „A parádní závěr s Komňackým. Také tohle překvapilo a potěšilo,“ dodává.

Rusnák první gól v Baníku oslavil saltem: Měl jsem ale strach. Nosí osudovou 66

Tečku celé show nemohl dát nikdo jiný než patriot z jihu Moravy. „Trenére, my jsme se potkali v Synotu. Když nad tím tak přemýšlím, kdybych vás poslouchal, kde jsem mohl být,“ rozesměje Petr Švancara naposledy lidi svými slovy k Františku Komňackému.

Jak symbolické…