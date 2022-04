Propast je veliká

„Pro mě to je obrovské rozčarování,“ mračil se po olomoucké blamáži trenér Pavel Vrba. Jeho svěřenci působili matně, bázlivě, odevzdaně. Předtím přitom v lize vyhráli pět utkání v řadě a díky tomu (a zaváháním Slavie s Plzní) se udrželi ve hře o mistrovskou korunu. Ta je teď s největší pravděpodobností fuč. „Ta propast už je velká,“ uznal zklamaný kouč.

Není to poprvé, co Sparta v klíčové fázi sezony selhala. Není tedy až tak zásadní, že v nejméně vhodnou chvíli se Pražanům rozpadl střed obrany kvůli karetním trestům a zraněním. Klub s ambicemi na titul musí umět takovou mezeru zalátat.

„Možná že právě takový zápas nám ukazuje, na co na některých postech máme,“ poznamenal Vrba. Podobně mluvili i jeho předchůdci.

Ať už se obsazení lavičkyi sestava na hřišti jakkoli mění, opakují se podobné chyby. Zápasy o všechno, především se Slavií a s Plzní, sparťanům dlouhodobě příliš nejdou. Nyní se ukazuje, že nejde jen o soupeře z čela tabulky. Jako by rudá barva na dresech pod tlakem okolností bledla.

Zbývá „jen“ pohár

„Hráli jsme ještě o titul a výkon tomu měl odpovídat, jenže naopak tomu vůbec neodpovídal. Takhle jsme si to nepředstavovali,“ přiznal zkušený záložník Michal Sáček. A jeho mladší kolega Adam Hložek jen vrtěl hlavou. „Nikdo z nás nepodal výkon, jaký by měl podat. Podle toho to vypadalo. Bohužel jsme tím zahodili poslední měsíc, který se nám výsledkově podařil,“ litoval talentovaný útočník.

Sen o titulu se (téměř) rozplynul, zbývá jen útěcha v podobě zisku domácího poháru. Sparta se ve finále utká 4. května se Slováckem na stadionu soupeře a výhra může alespoň trochu uklidnit rozladěné fanoušky.

„Pohár je teď pro nás vrcholem, mohl by určité věci trochu napravit, i když asi ne úplně. V závěru sezony je to každopádně nejdůležitější zápas,“ prohlásil Vrba, jehož hráče v nadstavbě čekají například duely v Plzni a v Edenu. O titul v nich však zřejmě půjde pouze soupeřům.