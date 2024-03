Na hřišti si útočník plzeňské Viktorie Tomáš Chorý po jasné výhře nad Spartou užíval ovace plzeňských fanoušků. Od spíkra zápasu si vzal mikrofon, aby je pozval na čtvrteční odvetu osmifinále Evropské konferenční ligy se švýcarským Servette Ženeva.

Plzeňský útočník se raduje po vstřelení branky do sítě pražské Sparty. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Je krásné, že jsme porazili Spartu 4:0, ale musíme být nohama na zemi. Další důležité zápasy nás čekají,“ říkal pak Tomáš Chorý, když přišel na tiskovou konferenci mezi novináře.

Myslel především na ten nejbližší, v němž budou viktoriáni usilovat o historický postup do čtvrtfinále v pohárové Evropě. Ze Švýcarska si přivezli nadějnou bezbrankovou remízu. Ale jinak se řeč točila spíš kolem ligového šlágru se Spartou

Tomáši, byl zlomovým momentem právě váš gól na konci první půle?

Asi jo, Spartu to trošku podráždilo a nás to naopak nakoplo.



Plzeň jako Liverpool. Západočeši sestřelili Spartu, Krejčí byl vyloučen

Do sítě jste protlačil míč, který gólman Vindahl vyrazil po střele spoluhráče Červa. Byl to záměr, chodit do odražených balonů?

Byli jsme upozorňováni, že brankář vyráží balony před sebe. Po rozcvičce na to Koza (trenér gólmanů Matúš Kozáčik – pozn. aut.) na to znovu apeloval. Pravidelně na předzápasovém tréninku, když pilujeme střelbu, nás Baky (asistent Marek Bakoš – pozn. aut.) nabádá ať dobíháme balony, nic nevypouštíme, snažíme se jít do toho naplno na sto procent. Já jsem teď byl odměněný, i když jsem to měl na dlouhou nohu a musel jsem předskakovat Panáka. Naštěstí to napodruhé vyšlo.



Do vedení jste šli těsně před přestávkou, jaká slova pak padala v kabině?

O poločase jsme si řekli, že na ně ještě víc zatlačíme. Chtěli jsme vyvinout tlak na Panáka s Krejčím, protože měli žluté karty. To se povedlo. Pak už se hrálo podle našeho scénáře a dovedli jsme zápas do vítězného konce.



Nepřekvapilo vás, kolik vám Sparta ve druhé půli nechávala prostoru?

Rozhodně bych nechtěl Spartu shazovat. Neměli to jednoduché, hráli o deseti lidech a to je samozřejmě znát. Létají tam centry do vápna, kde máte trochu zmatek. My jsme na ně nalezli a dostávali se do šancí, z toho pramenily další dva góly. Sparta má kvalitu, ale dneska ji nemohla potvrdit. I proto, že jsme na ní byli dobře nachystaní.



Pořád hrajeme na třech frontách

Jak moc si ceníte toho, že jste po Slavii dokázali porazit i Spartu?

Samozřejmě jsou to velmi cenná vítězství. Nejen pro nás hráče, realizák, ale i pro celé město. Viděli jste, přišel plný stadion a všichni naši fanoušci si to užili. Šli na stadion plní očekávání, přijela našlapaná Sparta, která vzdorovala Liverpoolu. A my jsme jim zatloukli hřebíček do rakve. To se jim nestane často, že by dostali devět gólů za dva zápasy. Je to odměna pro celý klub, za práci, kterou odvádíme. Ale ten zápas už je pryč, musíme se soustředit na Servette. Všichni chceme jít v Evropě dál.



České fotbalové kluby spoléhají na Plzeň. Klíčový boj o Ligu mistrů vrcholí

Ale ještě zpátky k české lize. Neříkáte si, kde byste mohli v tabulce být, kdyby předtím nepřišly zbytečné domácí ztráty, protože velké zápasy zvládáte?

Na kdyby nehraje, ani ve fotbale, ani v životě. Nemůžeme se zaobírat tím, co bylo, musíme koukat dopředu. Musíme dobře zregenerovat a nachystat se na čtvrteční zápas se Servette. To je pro nás teď nedůležitější. Ale samozřejmě ty ztráty mrzí, mohli jsme být jinde. Pořád jsme však ve hře na třech frontách. Kdyby nám tohle někdo řekl před sezonou, brali bychom to.



Zdroj: Youtube

Když jste dal druhý gól, nemyslel jste v koutku duše na hattrick?

Popravdě, na to jsem si vůbec nevzpomněl. Pár dvougólových večerů už jsem měl. Ale teď jsem na hattrick vůbec nepomýšlel, pro mě byl cenný skalp Sparty. Měl jsem v hlavě podzimní zápas u nich, kdy jsme mohli v nastaveném čase vyrovnat na 2:2 a Vitík to vyhlavičkoval z prázdné brány. Dlouho jsem měl před očima, jak gólman Vindahl přede mnou pumpoval radostí. Trošku to ve mně bylo. A vidíte, přišel moment, abychom jim to vrátili.

Přispěl jste k tomu nejen dvěma góly, ale i tím, že jste ustál absolvoval hodně soubojů…

Můj styl už je takový, že nikdy nic nevypustím. Někdy je to až na hraně. Ale kdo mě zná, ví jaký jsem na hřišti a jaký normálně.



Patříte k nejvytíženějším hráčům Plzně, jak zvládáte náročný program?

Není to jednoduché, snažím se co nejvíc regenerovat. Manželka mi připravuje každý večer kvalitní plzeňský nápoj, zatím to funguje. (úsměv) Věřím, že budu pomáhat týmu co nejvíc a bude nám to šlapat jako dosud.