"Tomáš Chorý nám osobně i prostřednictvím svého agenta sdělil, že chce přijmout nabídku Slavie Praha. Jde čistě o jeho rozhodnutí, které nám bylo takto prezentováno jako finální," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek na klubovém webu.

"Za těchto okolností nedává smysl, abychom jeho odchodu jakkoli bránili. Bylo by to kontraproduktivní pro všechny strany. Mohu tedy potvrdit, že jsme vstoupili do oficiálního jednání, které v tuto chvíli intenzivně probíhá," řekl Šádek.

Výše finanční nabídky podle něj nehraje tentokrát roli. "Pokud by hráč řekl, že chce nadále působit u nás, nebylo by vůbec o čem jednat. To se však nestalo. Mohu však ujistit naše fanoušky, že do nové sezony půjdeme v plné síle a na našich ambicích se rozhodně nic měnit nebude," konstatoval Šádek. Viktoria letos skončila v lize třetí za mistrovskou Spartou a Slavií.

Vyřeší Chorý problém Slavie?

Chorý přišel do Plzně v roce 2018 z Olomouce a pomohl Viktorii ke dvěma mistrovským titulům. Letos s ní také postoupil do čtvrtfinále Konferenční ligy. V dubnu prodloužil smlouvu do roku 2027. S reprezentací se devětadvacetiletý útočník zúčastnil nynějšího mistrovství Evropy v Německu. Za národní tým dosud odehrál sedm zápasů a dal dva góly.

"Od téměř dvoumetrového hráče si slibujeme, kromě mentality vítěze, prolomení našich problémů při hře do plné obrany nebo s neúspěšným využíváním rohových kopů," uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který jednání o příchodu střelce 50 branek v české nejvyšší soutěži potvrdil na sociální síti X. Chorý má být jednou ze tří velkých posil slávistické ofenzivy.

O přestupu Chorého se mluvilo už před evropským šampionátem, pak spekulace utichly. Po vypadnutí národního týmu se jednání znovu rozjela a vše míří do zdárného konce. "Nejsme ještě finálně domluveni, ale jsme blízko. Důležité je, že si Tomáš přestup do Slavie přeje a chce za ni hrát," řekl Tvrdík.

Na odchodu z Edenu jsou Muhammad Tijani či Mick van Buren.