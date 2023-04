Gól fotbalistů Sparty z ligového utkání s Brnem měl platit. Podle komise rozhodčích nebylo možné z dostupných záběrů prokázat, že by domácí útočník Tomáš Čvančara zahrál rukou. Další dvě sporné situace z tohoto zápasu posoudili sudí správně.

Gól Tomáše Čvančary měl platit. Z dostupných záběrů nešlo prokázat, že by zahrál rukou | Foto: CPA

V 39. minutě za stavu 2:1 pro Spartu Čvančara ve skluzu neusměrnil nahrávku Jana Kuchty do sítě, po zmatcích při odkopu sice míč přešel brankovou čáru, rozhodčí Marek Radina však kvůli údajné ruce domácího hráče gól neuznal. Opakované záběry stoprocentně neprokázaly, že by obránce Jan Hlavica zasáhl sparťanského útočníka do ruky. Situaci ještě zkoumal videorozhodčí, původní Radinův verdikt však platil.

Křetínský? Myslí si, že může všechno, říká Siegl. Vzpomíná na Macha a Starku

„Rozhodčí odpískal ruku na základě informace od asistenta rozhodčího,“ prohlásil v komuniké předseda komise rozhodčích Radek Příhoda. Komise zveřejnila i komunikaci mezi Radinou a videorozhodčím Ondřejem Berkou.

Úvodní trefu zápasu brněnského kanonýra Jakuba Řezníčka ze 17. minuty i branku sparťana Tomáše Wiesnera ve 49. minutě na konečných 3:1 přezkoumával videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu. „Jednalo se o hraniční situace, které lze bez ofsajdové čáry obtížně vyhodnotit,“ uvedl Příhoda. Proto platila rozhodnutí sudích na hrací ploše.

Zmuchlaná střela a následoval gól číslo 96. Řezníček vyhlíží bájnou metu

Podle Radinovy zprávy o utkání majitel Sparty Daniel Křetínský zašel o poločase za doprovodu hlavního pořadatele Romana Duška do kabiny rozhodčích a žádal o vysvětlení dvou herních situací. Hrozí mu za to disciplinární trest.

Ve zbylých zápasech víkendového 25. kola nejvyšší soutěže rozhodčí nechybovali.