Slavia nezvládla derby v nejméně vhodnou chvíli a na Letně prohrála tři kola před koncem ligové sezony 2:3. Na Spartu tak ztrácí pět bodů a její šance na titul už je jen velmi malá. „Umíme počítat, ale samozřejmě nic nevzdáváme. Zápasů, které jsme ztratili v posledních minutách nebo nevýrazným výkonem, bylo ale na jaře hodně,“ mrzí kapitána sešívaných Tomáše Holeše.

Tomáš Holeš. | Foto: ČTK, Deník, archiv

Dvakrát jste náskok Sparty stáhli, potřetí už to ale nešlo. Co říct k derby?

Herně jsem nepodali vůbec špatný výkon, možná nejlepší z tří derby tady. Srazily nás bohužel individuální chyby a nepohlídali jsme si standardky. Kontrolovali jsme hru, vypracovali jsme si nějaké šance, ale Sparta vždycky udeřila z nějaké standardky. Když dal Standa Tecl na 2:2, věřil jsem, že Sparta už nemá sílu a my máme šanci gól dát. Z nákopu jsme bohužel udělali penaltu a darovali jsme Spartě vítězství.

Prakticky jste touto porážkou přišli o titul. Jaký to je pocit?

Velké zklamání a naštvání. Bodový rozdíl je velký. Samozřejmě nic nevzdáváme, ale umíme počítat. Dospělo to až sem, ale zápasů, které jsme ztratili v posledních minutách nebo nevýrazným výkonem, bylo na jaře hodně. Prohospodařili jsme hodně bodů, do téhle pozice jsme se nemuseli vůbec dostat. Převládá velké zklamání. Z týmu jsem v závěru cítil velkou sílu a velké odhodlání. Mrzí to hodně.

Jak jste viděl ze své pozice na hřišti penaltový zákrok?

Viděl jsem to jen v rychlosti a matně. Doufal jsem, že to VAR odvolá. Igy (Igoh Ogbu) šel zbytečně do skluzu, i když myslím, že Mabila úplně netrefil. To je můj pohled ze hřiště, na videu jsem to neviděl. Z mého pohledu byla penalta přísná.

Sparta nakročila k titulu. Slavii porazila penaltou v závěru a vede o pět bodů

Postavili jste se v kabině za Ogbua?

Samozřejmě jsme ho podrželi. Igy nás svými výkony na jaře ve spoustě zápasů držel. V předchozím ligovém derby tady dával gól na 3:2. Je to super kluk, super fotbalista a má před sebou velkou budoucnost. Takové věci ve fotbale se dějí. Podržíme ho, jako jsme podrželi Aihama.

Jak složité bude hledat motivaci do dalších zápasů?

Motivaci určitě najdeme. Hrajeme dva zápasy doma před našimi fanoušky. Tam jednoznačně chceme předvádět dobrou hru, aby se fanoušci bavili. Zbylá utkání chceme vyhrát s co nejlepším výkonem, abychom bavili lidi a ligu důstojně zakončili. Dokud je to matematicky možné, tak jedeme. Čeká nás Plzeň, další super zápas. Motivaci hledat nemusíme. Ta bude.