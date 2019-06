Sám Wágner nechtěl informaci jednoznačně potvrdit, nakonec ale připustil, že jednání s Boleslaví probíhají. A nejspíš jsou i na dobré cestě. „Dokud není hotovo, nikdy nechci předbíhat, ale dejme tomu, že v tuto chvíli to opravdu vypadá na Boleslav,“ usmál se třináctigólový útočník z poslední sezony.

Vzhledem k tomu, jak se zapsal do srdcí karvinských fanoušků, se nejspíš nenajde v Karviné člověk, který by mu další kariérní posun nepřál. „Pro Boleslav by hovořily ambice hrát v lize o vyšší příčky plus účast v evropských pohárech. Klub nemá takové fanouškovské zázemí jako Karviná, ale pokud bych měl odejít, jsem rád, že se tak stane v situaci, kdy se nám povedlo zachránit v lize. S fanoušky mám, myslím, také pěkný vztah, takže snad se rozloučíme v dobrém,“ přál by si Wágner, který konec sezony dohrával se zraněním, ale bojoval, hrál se sebezapřením a vykopal s mužstvem ligu i pro další sezonu. Za to mu patří dík karvinského klubu i fandů.

Na Karvinou bude Wágner vzpomínat rád. „Navíc se mi dařilo i střelecky, takže já jsem si oba své interní cíle splnil. Tedy záchranu a góly,“ mohl být s průběhem poslední sezony spokojen Tomáš Wágner, který sice má smlouvu s klubem až do konce kalendářního roku, ale odcházet až v zimě (a zadarmo) mu nedává moc velký smysl.

„Pro každého hráče je vždy lepší zahájit v novém týmu začátek sezony, než přicházet do mužstva uprostřed ní. Věřím, že se všechny strany domluví k všeobecné spokojenosti,“ míní Wágner a věří, že Karviná bude i bez něj a bez Budínského hrát v lize důstojnou roli.

„Nejsme hvězdy Barcelony, jsme nahraditelní. Já jsem vždy pozitivní člověk. Záleží na tom, jak Karviná poskládá tým, ale věřím, že se jí to podaří a nebude muset hrát o záchranu jako posledně,“ rozloučil se s Karvinou Tomáš Wágner.