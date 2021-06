Obhájci titulu porazili v závěrečném utkání České Budějovice 2:1 a znovu zvedli nad hlavou vítěznou trofej. Pražané tím stvrdili letošní hegemonii. Na domácí scéně nenašli přemožitele, dosáhli na double a po roční odmlce tak zopakovali totální sezonu.

JSME NEPORAŽENÍ MISTŘI!???

Titul ✅

Double ✅

Neporažení ✅

Neuvěřitelná sezona, kluci! ?❤️? pic.twitter.com/5bxs3kQqwJ — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) May 29, 2021

„Je to neskutečné, ukazuje to momentální rozpoložení klubu. Moc si toho vážím. V létě proběhla přestavba a jsem rád, že jsme to zvládli,“ radoval se trenér staronových šampionů Jindřich Trpišovský. „Sezona byla strašně dlouhá a na volno se těším nejvíc za celou kariéru. Tentokrát to bude minimálně deset dní bez telefonu,“ smál se strůjce mistrovského hattricku.

V Edenu slavili i bývali hráči Slavie Tomáš Souček a Vladimír Coufal z West Hamu, kteří si den před utkáním dokonce zatrénovali s pražským týmem.

Hrdinou posledního kola byl Adam Hložek. Sparťanský útočník nasázel v utkání s Brnem (6:1) čtyři góly za poločas, což se podle twitterovém účtu CSfotbal naposledy povedlo Stanislavu Štruncovi před téměř 53 lety. Hložek s patnácti ligovými trefami dorovnal Jana Kuchtu. Ten dnes přidal "jen" jednu branku.

„Byla to euforie, krásný zápas. Spoluhráči mi nahrávali na góly a já jsem to jenom doklepával,“ řekl skromně Adam Hložek.

Sparta skončila druhá, Jablonce třetí a Slovácko čtvrté. Poslední vstupenku do evropských pohárů vybojovala Plzeň, která si po výhře 3:1 na hřišti sestupující Opavy zajistila páté místo a tím pádem účast v Konferenční lize.