Fanoušci vývoj tohoto příběhu už nějakou dobu sledovali. Vlastně už od minulých sezon. O tom, že by Ondřej Čelůstka mohl obléci sparťanský dres, se mluvilo už v několika předchozích přestupních termínech. Až v tom aktuálním se stal skutečností.

Jednatřicetiletý defenzivní hráč podepsal se třetím celkem uplynulého ročníku tříletý kontrakt. "Dojmy jsou velice pozitivní, jsem rád, že jsem ve Spartě podepsal dlouholetou smlouvu. Doufám, že budeme úspěšní a potáhneme za jeden provaz od prvního momentu. A taky že budeme vyhrávat trofeje," přeje si Čelůstka v rozhovoru pro sparťanský web.

Podobná slova by mohla být pověstným olejem přilitým do slávistického ohně. Fanoušci vršovického klubu a čerstvého českého šampiona však Čelůstkův odchod k velkému rivalovi berou většinou s nadhledem. Povětšinou připomínají, že zlínský rodák odehrál ve Slavii jen necelé dvě sezony, byť se obránci právě díky nim otevřely dveře do zahraničí. A naráží také na jeho, výše zmíněný, věk.

Nejvíce toho Čelůstka odehrál v Turecku, kde působil v Trabzonsporu a Antalyasporu. Hrál ale i v Palermu, Norimberku či Sunderlandu, kde se shodou okolností potkal i se svým současným spoluhráčem ze Sparty Davidem Mobergem Karlssonem. Na kontě má i osmnáct duelů v reprezentačním áčku, v nichž dal dohromady dva góly.

Jak na jeho příchod reagují příznivci Letenských? Vesměs pozitivně. Padají slova o rozumné volbě, či dokonce nejlepší obraně ligy. Pro sparťanské fanoušky jde každopádně konečně o žádanou posilu, když v minulých dnech klub opustili Frýdek, Kaya, Mandjeck, Costa či čerstvě Guélor Kanga. Mezi posilami, kromě několika navrátilců z hostování a zmíněného Čelůstky, zatím figurují bulharský ofenzivní hráč Martin Minčev a gólman Dominik Holec.

O slávistické minulosti však ještě nechme promluvit samotného hráče. "Tak nějak tuším, že tahle otázka bude přicházet a není příjemné na to odpovídat. Vnímám to tak, že jsem především kluk ze Zlína, kdybych byl Pražák, bylo by to štiplavější téma. Minulost ve Slavii mám, byl jsem tam rok a půl, jsem za tu zkušenost rád. Odrazil jsem se odsud do Evropy. Ale žiju současností, jsem na Spartě a chci udělat maximum pro to, abychom se dostali co nejvýš," bere situaci takovou, jaká je.

To jsou však zatím vše jen slova přes sociální sítě, jaké budou živé reakce, si budeme muset počkat. Třeba na první Čelůstkovo derby "S" hrané v rudém dresu.