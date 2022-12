„Příprava je letos krátká, takže se musíme na jaro co nejlépe nachystat a dobře odstartovat,“ říká osmadvacetiletý záložník.

Prosinec byl pro hráče Slovácka hodně zvláštní. Moravané si nejprve užívali společný pobyt v Dubaji, kam i s rodinami odcestovali za odměnu za postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy, po návratu se rozešli, aby svátky trávili doma s nejbližšími.

„Volno bylo delší než jindy, takže to bylo takové nezvyklé. Na rodinu jsem měl dost času, takže jsme si společně odpočinuli,“ pochvaluje si Trávník.

Do Spojených arabských emirátů vzal i manželku a synka. „Bylo to super, velká paráda. Vždycky dopoledne jsme měli trénink a odpoledne se věnovali rodinám. Musíme poděkovat panu Zemkovi, že nám to umožnil,“ prohlásil Trávník.

Vánoce prožil rodák z Mutěnic v sousedním Hodoníně, kde s rodinou žije. „Hlavně malý si to užíval. Poprvé z toho měl trošku rozum, takže to bylo takové hezké,“ líčí. Sám zhlédl několik pohádek, dopřál si cukroví. Jinak na gauči moc neležel, kvůli synovi byl neustále v pohybu. „S ním moc ležet nejde,“ směje se.

Kromě toho musel ve volnu plnit individuální tréninkový plán, běhat na hodinky. Odpočinout si ofenzivní záložník může ještě na Silvestra a Nový rok, kdy dostal od trenéra Svědíka volno, pak už se zimní příprava rozjede naplno.

Šampionát si užil

Fotbalisté Slovácka stráví většinu ledna v zahraničí. Nejprve absolvují soustředění v Turecku, pak je čeká herní kemp v chorvatském Umagu, takže rodiny si příliš neužije. „Hlavní je, že podmínky pro trénink tam budou lepší než v Česku,“ ví dobře.

Kádr celku z Uherského Hradiště se po podzimu příliš nezměnil. Zatím skončil pouze útočník Kozák, z Dukly přišel Korejec Kim. „Je dobře, že pokračujeme v podobném složení,“ kvituje bývalý hráč Jablonce a Kasımpaşy.

Slovácko navíc má na jaře o co hrát. Dál míří za obhajobou v MOL Cupu, kde se po výhře nad Mladou Boleslaví probojoval už do čtvrtfinále, v lize je osmé a na čtvrtou Olomouc ztrácí pouze dva body. „Naštěstí jsme zvládli konec podzimu. Teď bude důležité do toho na jaře dobře vstoupit, aby se nám lépe dýchalo a hrálo,“ říká.

Druhá polovina české nejvyšší soutěže odstartuje již v sobotu 27. ledna, což není zrovna letní termín. „Uvidíme, jak to bude vypadat. Zatím si to nedokážu moc představit. Záleží na počasí, snad nedojde velká zima. Třeba terény v Jablonci i jinde bývaly všelijaké,“ připomíná.

Třeba v Turecku, kde rok působil, se hrálo i přes Vánoce. V Česku jsou ale klimatické podmínky než na jihovýchodě Evropy či v Malé Asii. Třeba v Kataru, kde se uskutečnilo mistrovství světa, jsou i v prosinci příjemné letní teploty.

Také Trávník si šampionát užil, hlavně finále jej nadchlo. „Bylo krásné,“ souhlasí. I když mu bylo jedno, zda zvítězí Argentina, nebo Francie, nakonec přál titul Messimu.