Důležité vítězství, které posunulo Slavii v tabulce před Spartu, návrat kapitána Jana Bořila po téměř dvou letech a také jedna velká premiéra. Sešívaní si v neděli poprvé naostro vyzkoušeli nový trávník a snad si konečně můžou oddechnout. Nový povrch obstál a na hrozivé záplaty, které byly v Edenu ještě před deseti dny, už si nikdo nevzpomněl. „Je položený šest dní, je to neskutečné,“ ulevilo se domácímu trenérovi Jindřichovi Trpišovskému.

Fanoušci Slavie a Baníku Ostrava v Edenu (20. srpna 2023). | Foto: David Hekele

Právě trávník v pražském Edenu se stal nechtěně jedním z hlavních témat startu nové sezony FORTUNA:LIGY. Nově položený pažit totiž nezakořenil, od úvodu ročníku se extrémně trhal a už po několika zápasech bylo hřiště v katastrofálním stavu. Nejlepším důkazem byl pohled na trávník při zápase proti Dnipru-1 v předkole Evropské ligy. Hrací plochu „zdobila“ řada záplat a vedení klubu se rozhodlo pro nečekané řešení – výměnu.

V rozeběhnuté sezoně byl pažit kompletně odstraněn a z Německa se do Vršovic začala vozit úplně nová travní pokrývka. Všichni mohli jen trnout, jak zvládne trávník první herní prověrku, která byla na programu necelý týden po dokončení potřebné rekonstrukce.

Po neděli už je jasno – trávník drží a Slavia se může těšit, že na něm odkope v klidu i další zápasy. „Říká se, že když se nemluví o rozhodčím, pískal dobře. Proto když jsem nemluvil o trávníku, je logické, že byl také dobrý. Na to, že je položený šest dní, tak je neskutečný,“ ocenil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Měli jsme v sobotu možnost si ho na deset minut vyzkoušet, testovací kolečko měl Tomáš Holeš. Říkali jsme si, že když to vydrží brzdu Tomáše, vydrží to všechno. Trávník se nehnul,“ popisoval lodivod sešívaných po vítězném utkání proti Baníku Ostrava.

Kvalitu nově položeného pažitu koneckonců ocenil i druhý kouč Pavel Hapal. „Nebylo znát na hře, že by byl problém. Hřiště bylo rychlé, Slavia to pokropila, jak je zvyklá, netrhalo se to. Je potřeba, aby to zakořenilo, potřebuje to čas,“ hodnotil trenér Baníku.

O tom, že k ideálnímu stavu ještě kousek zbývá, mají jasno i přímo na Slavii. „Samozřejmě si umím představit, že za čtrnáct dní bude ještě lepší, jsou vidět ty pásy, kde se pokládal, byl také o pár milimetrů vyšší, než bude. Kluci si dělali srandu, že konečně budeme moct na hřišti zatáčet, je to samozřejmě obrovský rozdíl. Celkově trávník vypadá skvěle, doufejme, že nenastane nic kolem nějakých plísní nebo počasí, jinak ale vše vypadá perfektně. Udržel mě i Tomáše Holeše a to je dobré znamení,“ doplnil s úsměvem Trpišovský.

Jeho svěřenci budou v nadcházejících dnech kvalitní trávník potřebovat. Už ve čtvrtek doma přivítají ukrajinskou Zorju Luhansk a budou chtít dobře vykročit za postupem do skupiny Evropské ligy. Další domácí zápas v rámci FORTUNA:LIGY pak slávisté odehrají v neděli 3. září proti Karviné. V tu dobu už by hřiště mělo být ve stoprocentním stavu.