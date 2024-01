/ROZHOVOR/ Neuběhly ani tři týdny od posledního podzimního zápasu se Slavií (2:3), a už měl znovu téměř celé mužstvo pohromadě na Bazalech. Kouč fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal postrádal z aktuálního kádru při prvním tréninku na umělce – pod dohledem vedení reprezentované Michalem Bělákem a Luďkem Mikloškem – pouze tři hráče (Tanko, Frydrych, Tetour). A pochopitelně Ewerton. „Je to ale otevřená věc,“ líčil zkušený kouč.

Pražská Slavia si před koncem roku stáhla Ewertona, jak moc chybí?

V přípravě nám nechybí, uvidíme, jestli nám bude chybět v soutěži. Podmínky byly takhle dány předem, Slavia si ho stahuje zpátky, ale pořád je to otevřené. Myslím si, že pokud by Ewerton někam nepřestoupil a neodešel, tak na jaře by s námi mohl hrát.

Opakuje se dění z léta, kdy to s Plavšičem bylo podobné…

Neříkám, že mě to mrzí, ale ať už Plavša, nebo Ewerton k nám přišli po dlouhodobém zranění ze Slavie, práce na nich byla znát. I Ewerton se tu cítil dobře a to bylo vidět i na hřišti. Odehrál výborné zápasy, vstřelil spoustu gólů a byl platný. Uvidíme. Je to otevřené. Jak se ale říká, všichni jsou nahraditelní. Musíme si poradit i tady.

Jste připraven, že když Ewerton nezůstane a nepodaří se ani náhrada, tak musíte vyjít s tím, co teď v týmu máte?

Vy jste to tak vše vyjmenoval, že to ani jinak nejde. (usmívá se) Ale je to tak. Všichni byli na svátcích doma, teprve se vše začalo hýbat, tak uvidíme.

Kdybyste se měl rozhodnout, jestli Kubala nebo Ewerton, šel byste do výměny?

Za prvé jde pokaždé o jiný post, a navíc Kubala je zde krátce. Myslím si, že by byla velká chyba, když přivedeme hráče, který je náš, abychom se ho po půlroce zbavovali. Ale tady nejde o to se ho zbavit. Musela by to být pro klub zajímavá nabídka, abychom Filipa Kubalu prodali. Já v něm vidím velký potenciál, i když dal jen dva góly, ale v zápasech odvedl neskutečnou práci. Věřím, že přijdou i branky.

Ze Slovenska přišel Matúš Rusnák, zařazujete pětici mladých (Kubný, Měkota, Krupička, Málek, Šudák). Co byste řekl k nim?

Matúše jsme měli rozdělaného už na konci soutěže, hodně jsme s ním komunikovali, já s ním mluvil několikrát, a on se rozhodl pro Baník, za což jsem rád. Je to typ rychlostního hráče na kraj, což nám zvýší na pravé straně konkurenci. Jen doufám, že zůstane zdravý. Touto cestou bychom se ale měli ubírat, protože dnes ve fotbale rozhoduje rychlost a on je takový hráč.

Může příchod Matúše Rusnáka znamenat něco vzhledem k Gigli Ndefemu, či Janu Juroškovi, jimž končí v létě smlouvy a na pravé straně máte přetlak?

Ten příchod není jen z tohoto důvodu, ale Gigli s Jurym jsou ve věku, kdy jsme to tam chtěli omladit a zvýšit konkurenci. Záleží jen na nich, nicméně není to myšleno tak, že by měl někdo odejít, či skončit. To ukáže až čas.

Vyhlížíte i další posily?

Řešíme. Především hráče na kraj tím, že Ewe je takhle na hraně. Proto jsme zapojili i čtyři mladé hráče, i jejich testy dopadly velmi dobře, takže jsou dobře připravení. Věřím, že jim to v áčku sedne a zůstanou tady.

Deník před pár dny informoval o zájmu o vyškovského stopera Musu Ramathana. Líbí se vám?

Jo, vytipovaných hráčů máme spoustu, není to jen on, a není to jen ve Vyškově. I v jiných klubech, které sledujeme. Ale vždy je to o realitě, co se dá, nebo nedá udělat. S tím musíme pracovat.

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.

Chcete posílit pravého stopera?

Měli jsme to v hlavě, ale uvidíme, začínáme s kluky, kteří jsou tady. Připojili jsme z béčka i Měkotu. Osobně si myslím, že ani Bláža (Blažek) toho neodehrál mnoho, ale byl tady krátkou dobu, musel si navnímat český fotbal, který je rozdílný proti slovenskému. Věřím, že přijde jeho čas a své výkony zkvalitní.

Naopak zatím postrádáte trio Tanko, Tetour, Frydrych…

Tanko se zapojí zítra (v sobotu). Měl problém s odletem z Afriky, takže jsme se dohodli, že přijede o den dva později. Dan Tetour je po operaci kolene a třísla, takže bude v péči fyzioterapeutů. Pokud jde o Frýďu, tak ten byl na kontrole s kolenem. Věřím, že to drží, testy udělal, takže by to neměl být problém.

S týmem trénoval i Ladislav Takács…

Ano. Jsem rád, že jsme všichni zdraví, zranění nás moc nedoprovází, neměli jsme jich dosud tolik, takže hráči jsou dobře připravení. Ani neměli moc možnost něco ztratit, protože pauza byla krátká a měli individuální program. Teď jsou všichni na stejné startovní čáře. Sice je to klišé, říká to každý trenér, ale tak to prostě je. Rozhodovat bude u všech výkonnost.

Budete se snažit tak široký kádr udržet?

Dneska trénovalo nějakých 26 hráčů, ale to budeme zužovat. I když pak letíme do Turecka, kde máme na programu pět utkání, z toho dva dvojzápasy, takže budeme chtít mít soupisku širší. Ale máme tady čtyři kluky z béčka, tak uvidíme. Když se chytí, budeme rádi, když ne, budou pořád členy kádru a zároveň pomáhat ve třetí lize béčku, protože chceme postoupit.

Už se vám rozležel zkrat Abdullahiho Tanka proti Slavii?

Ještě jsem s ním nekomunikoval. On mi napsal velkou smsku, kde se omlouval, ale já mu na ni neodpověděl. Odpovím až se vrátí, nechal jsem ho, aby o tom trochu zapřemýšlel, protože to jsou neskutečně hloupé chyby, to by hráč jeho formátu neměl udělat. Je to fakt velké oslabení.

Dostal tři zápasy, což odpovídá výkladu řádů. Přesto… Nečekal jste, že by mohl být trest mírnější?

Nečekal jsem to. Myslel jsem si, že tři zápasy dostane. A dostal. Úvod soutěže budeme muset řešit bez něj, ale dostanou prostor jiní.

Přezimujete šestí. Už jste měl čas si první část sezony vyhodnotit?

Já na závěrečné tiskovce řekl, že 27 bodů je dobrý počin pro jaro, nicméně cítíme, že ztrát bylo v závěru podzimu dost. A zbytečných, protože v těch zápasech jsme určitě nebyli slabší. V některých jsme sahali na bodový zisk, hlavně mě to mrzí se Spartou a se Slavií, protože měřit se s těmito kluby je namístě. Nezvládli jsme to bodově, ale určitě se nemáme za co stydět.

Aktuálním cílem je asi účast ve skupině o titul, že?

Já myslím, že to je cíl pro každého, i když víte, jak to bývá. V minulé sezoně to bylo něco podobného. Jdeme zápas od zápasu, ale určitě bychom se tam chtěli udržet, tak jako všichni další, kteří tam jsou. A ti, kteří na nás koukají zespoda, chtějí nahoru. První šestka znamená v soutěži klid. A pak se ukáže, zda se budeme rvát o nějakou pohárovou příčku, nebo ne.