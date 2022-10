Střelec Baníku Almási: Na Spartě nám fotbal dal, teď vzal. Bylo to o centimetry

Najdete na tomto utkání aspoň nějaká pozitiva?

Nevím, jestli si mám vzít něco pozitivního… (usmívá se) Radši bych bral body než patnáct střel na bránu, patnáct rohů a jeden gól. Statistika hovoří jasně: bylo to naše nejofenzivnější utkání v sezoně. Ale produktivita byla špatná. Mrzí mě to, protože za výkon jsme si body zasloužili.

Rozhodly dva zpackané vstupy do poločasů, že?

Určitě ano. Minimálně to ovlivnilo utkání. První minuta prvního poločasu a pak hloupá rozehrávka na začátku druhého. Na druhou stranu – to, co jsme dneska nedali… V útočné fázi jsme odehráli možná nejlepší utkání na domácím hřišti, ale prohráli jsme 1:2. Jsem samozřejmě zklamaný, že z takového zápasu nemáme ani bod. Je to špatné.

Můžete ty inkasované góly více rozebrat?

Hrozně nerad hodnotím góly přes média, patří to spíš do šatny. Ale určitě u obou jsme udělali hrubé chyby. To je ale vše, co se ode mě dozvíte, co se týká těchto věcí.

Co jste si říkal, když po zakončeních vašeho týmu zvonily jen tyčky a břevna?

Že nám to asi není dneska souzeno. Některé situace mohli hráči řešit s větším klidem, přišlo mi, že jsme občas zbytečně spěchali. Možná jsme mohli být trošku trpělivější. Šancí jsme měli opravdu spoustu, za mého působení si takové utkání nevybavuju. Z předfinální fáze nebo z nasazení nemůžeme být zklamaní, mrzí nás finální fáze.

Je to tedy jiná porážka, než ty předešlé?

Podle mě ano, minule jsme nedominovali jako dneska. Přiznám se, že nemám statistiky z minulých zápasů, ale až na držení míče jsme dneska byli v dalších věcech lepší. Přesto pak vidíte, že nakonec rozhoduje efektivita a nedůraz. Soupeř naopak dokázal šance využít.

Útočníka Ladislava Almásiho jste rovnou poslal do základu. Je tedy plně připraven?

Myslím, že co se týká fyzické kondice a kvality, tak ano. Možná mu malinko chybí jistota ve finální fázi, protože nějaké příležitosti bohužel neproměnil. Kdyby měl za sebou více zápasů a větší sebevědomí, třeba by mu tam něco spadlo.

V závěru jste tam měli sedm ofenzivních hráčů, šlo ještě udělat něco jinak nebo lépe?

Už jsme potom vsadili na jednu kartu. Chtěli jsme si vytvořit tlak, dařilo se nám to. Bohužel ke konci byl zápas strašně rozkouskovaný, ztratilo se tempo. Byla to i taktika soupeře, využil toho, ale my mu to někdy usnadnili. V rozehrávce jsme měli být trpělivější.