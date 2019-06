Pořád máte v hlavě těch osm gólů od Mladé Boleslavi?

Bohužel jsem já ten trenér rekordman, který dostal osm gólů doma. Jsem z toho nešťastný. Když vidím pořady v televizi, kde se hodnotí úroveň soutěže a nový systém, tak se stále mluví o Teplicích a osmi gólech. Pořád to někde slyším, pořád mi to vadí. Chtěl bych, aby to vadilo i těm klukům, aby se to neopakovalo. Ale to si právě myslím, že ne.

Jak to změnit?

Chci to změnit průvanem v kabině, pročištěním vzduchu, dát tam jiné myšlení. Nechci říct, že všechno bylo špatně, poráželi jsme Spartu, Plzeň. Ale závěr nám hrubě nevyšel. Bylo to už poněkolikáté v řadě, takže jsme museli reagovat.

Po minulé sezoně jste říkal, že bude velký průvan. Ještě někdo půjde pryč?

Asi ne, pokud nepřijde ze zahraničí nabídka na Horu. Ale třeba Ljevaković bude hrát méně, mám s ním totiž dohodu, že pokud se nebude cítit, už nebude mít takovou minutáž jako dřív. A on už mi v závěru kolikrát říkal, že se necítil, a já ho tam i tak dával. To byla moje chyba.

Máte hráče, které jste si přál. Co k nim lze říct.

Chtěli jsme Kubu Mareše. Je mu sice 32 let, ale měl čtyři ligové nabídky z kvalitních českých klubů, i nějaké Polsko. My jsme moc rádi, že přišel sem, protože má k Teplicím vztah. Nebylo jednoduché ho zpátky dostat. A pak jsme přivedli dva cizince. Jezdili jsme po Evropě křížem krážem, vybrali jsme si je. Jevgenij Nazarov může hrát oba posty na stoperu a taky šestku a osmičku v záloze. Je vysoký, potřebovali jsme to zvednout, má dobrou diagonální přihrávku a zakončení. Španěl Manel Royo přichází na post levého obránce místo Kroba, který začne přípravu s béčkem.

Prohrát 0:8 není normální





Kroba se chcete zbavit?

Zbavit se ho nechceme, na levého beka máme jen jeho a Roya. Ale začne s béčkem, protože jsme se tak rozhodli po minulé sezoně. Má nějaké nabídky odjinud, uvidíme, jak se rozhodne. Je to jen na něm, na jeho přístupu.



Na vyřazení Kroba někteří hráči reagovali na svých profilech na sociálních sítích, moc se jim to nelíbilo. Budete se snažit dát partu dohromady, ať to v kabině klape?

Musíme to dát dohromady. Kluci si musí uvědomit, že prohrát 0:8 není normální. Mě to strašně ranilo, ještě jsem se z toho nevzpamatoval. Oni jsou kvalitní, mají sílu, dokážou konkurovat týmům seshora, a pak ten závěr takhle nevyjde. Nejde to hodit za hlavu tím, že jim sebereme 50 procent z jednoho platu.



Už byla řeč o Marešovi. Bude on tím vůdcem, kterého jste chtěli najít?

Po odchodu Štěpána Vachouška v kabině chyběl. Byly tam partičky, ale žádný frajer, který bouchne do stolu. Trošku sázím, že nám v tom Kuba Mareš pomůže. Teplice ho vychovaly a má k nim velký vztah.

Není sázka na hráče ze zahraničí riskantní?

Vždycky je to risk, ale pevně věřím, že se povedou. Vytipovali jsme je, vsadil jsem na ně, věřím jim.



V české lize hráči nejsou?

Jsou. Ale co nekoupí Slavia, koupí Sparta. Co nekoupí Sparta, koupí Plzeň. A pak Ostrava, která má taky docela peníze. Líbil by se mi třeba Beneš, kterého jsem trénoval na Kladně. Ale šel do Olomouce z maďarské ligy jen proto, že si tam našel manželku. Nějaké hráče v české lize vytipované mám, ale je složité je dostat do Teplic.



Ještě budete posilovat?

Mám vyhlédnuté dva hráče z české ligy, jména si nechám pro sebe. Je jim 22-23 let. Kdyby se to povedlo, měli bychom střední generaci, která trošičku chybí. Nejsou ze Sparty ani Slavie, spíš z nižších pater.



A co jít cestou Alexe Krále? Získat z velkých klubů dorostence?

Touto cestou chceme jít taky, ale kluby jako Sparta nebo Slavia si ty kluky pojišťují už od 16 let. Tenkrát se nám povedlo najít skulinku a dostat sem Alexe. Mám obrovskou radost, co předvádí. Když si vezmu, že před šesti měsíci ještě kopal za Teplice a teď hraje za nároďák… Touto cestou jdeme taky, ale Krále nenajdeme každý den. Stáhli jsme si mladé hráče z hostování. Jsou to kluci, které jsem měl v juniorce, dva z nich hráli pravidelně druhou ligu. Tak uvidíme.