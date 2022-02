Trenér Fastavu Jan Jelínek ale po poslední náročné šichtě obětavé a unavené svěřence oprávněně chválil. Výkon měl k ideálu daleko, ale hráči se vydali, za důležitou výhrou šli daleko víc než nevýrazný protivník.

„Kluci si sáhli na dno. Viděl jsem na nich, že se budou rvát až do konce. Jsem rád, že to zvládli. Takto se doma bojuje o tři body,“ prohlásil. „Hráči si musí uvědomit, že ze hřiště musí odcházet takto bez sil. Unavení, ale šťastní,“ přidal.

Radost z výhry měli všichni. Že by se ale Jelínkovi nějak zvlášť ulevilo, to vůbec ne. Starostí má luhačovický rodák pořád kupy. Po zápase nijak nejuchal, body bral s pokorou a už pomalu začíná spřádat plány na Slovácko.

Derby je za dveřmi. „Pořád je jenom začátek jara, na úlevu není čas, ba naopak. Tento týden je vražedný. Uvidíme po Slovácku, jak to bude vypadat,“ zůstává v klidu.

Vydřené výhry nad posíleným Libercem si vážil, úspěch si ševci za svoji aktivitu a nesmírné úsilí zasloužili.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Do dvanácté minuty jsme se třikrát dostali do pokutového území. Po celý zápas jsme byli nebezpečnějším týmem. Liberec šel do tlaku až v závěru za stavu 2:0. My jsme však byli organizovaní a odvraceli míče. I když nám docházely síly, nakonec jsme to ubouchali,“ oddechl si.

Tři body Fastavu stejně jako na podzim zajistil mladík Tkáč. Šikovný středopolař se znovu trefil hlavou, ze stejné akce jako u Nisy. „Zase ukázal svoji všestrannost,“ ocenil svěřence Jelínek. „Snad ale bude odborník na více týmů,“ přeje mu.

Důležitým mužem však byl i Vukadinović. Zkušený srbský dravec vlétl na trávník z lavičky po hodině hry, asistencemi se podílel na obou brankách Fastavu. Taky si z tribuny oprávněně vyslechl hezká slova, příjemný potlesk.

„Vstoupil do toho dobře a coby střídající hráč to oživil. Přesně toto po náhradnících chci. Vuki makal na hřišti a ukázal, že bojuje o to, aby si mohl zahrát v základní jedenáctce,“ uvedl kouč Zlína.

Navrátilec do Baťova města zvládá roli žolíka skvěle. Na to, aby hrál od první minuty, ale zatím nemá dostatečnou kondici.

„Přišel až v přípravě, navíc prodělal střevní virózu, která jej oslabila. Uvidíme, jak se bude v týdnu vyvíjet situace s marody. Snad hráči dobře zregenerují a naberou síly na derby se Slováckem,“ přeje si Jelínek a doufá, že se z marodů dá během několika dní někdo do kupy.

Jistý je jenom návrat univerzála Vraštila, jenž stál kvůli žlutým kartám. „Už nechci nic říkat, aby se mi to nevrátilo. Chytřejší budeme v pátek,“ ví dobře.

Na svoji šanci po operaci kolena a dlouhé rekonvalescenci stále čeká gólman Dostál. Pro Liberci nebyl ani mezi náhradníky, duel sledoval z tribuny.

„Máme tři velmi dobré gólmany, mezi kterými je konkurence. Sezonu rozjeli Raky a Šiška. Dosty je na tom po zranění dobře. Pracuje, na každém tréninku se snaží ukázat, že tam patří. Před námi je spousta zápasů, hned v tom dalším to může být jinak,“ dodává Jelínek.