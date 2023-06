Do Plzně ho loni v srpnu přivedl ještě trenér Michal Bílek, teď si tedy musí i exolomoucký stoper Václav Jemelka zvykat na nového kouče. I druhý přípravný zápas pod Miroslavem Koubkem fotbalisté Viktorie vyhráli. „Po náročném začátku jsme rádi za každé vítězství. Udrželi jsme nulu vzadu, takže jsme spokojení,“ říkal po vítězné sobotní přípravě na hřišti Senka Doubravka s pražskou Duklu (2:0) obránce, jenž den před zápasem oslavil 28. narozeniny.

Václav Jemelka v přípravném utkání s Duklou Praha, které fotbalisté Viktorie Plzeň v sobotu vyhráli 2:0. | Foto: fcv

Jak si zvykáte na nového kouče Miroslava Koubka. Je příprava pod ním jiná?

Každý trenér má svůj styl, přinese trošku něco jiného. Od začátku jsme hodně běhali, pan Koubek je velký ras na kondici. Musíme do toho šlápnout hned od začátku, abychom byli pořádně připravení na sezonu.

A herně?

I to je trochu odlišné. Snažili jsme se plnit jeho požadavky. Některé věci už tam pomalu dostáváme. Doufám, že to bude jen a jen lepší…

Příprava navíc probíhá v téměř tropických podmínkách. Jak tohle snášíte?

Jsem takový typ, že je to pro mě náročnější, ale zvládám to celkem dobře. Je potřeba se s tím vyrovnat, protože se dá čekat, že vedra budou ještě větší. (úsměv)

Vy jste po příchodu do Plzně putoval sestavou mezi levým obráncem a stoperem. Už jste mluvil s trenérem Koubkem, na jaký post s vámi počítá?

Zatím jsme se o tom nebavili, ale podle sestavy to vypadá, že se mnou počítá na stopera. Krajních beků tady máme dost, takže si myslím, že moje primární pozice je teď stoper. Ale uvidíme, určitě se o tom ještě s trenérem pobavíme.

Kde vy osobně se cítíte lépe?

Asi na stoperu, ale ani levý bek mi nevadí. Myslím, že si s tím dokážu poradit. Když trenér bude potřebovat nějakou alternativu, třeba to změnit v zápase, klidně na levém beku zaskočím.

Proti Dukle jste nastoupil do druhé půle ve stoperské dvojici s mladým Janem Paluskou, který hrál za áčko poprvé. Co byste na jeho premiéru řekl?

Hrálo se mi s ním dobře, udrželi jsme nulu. Myslím, že to zvládl v klidu. Soupeř tam měl jednu šanci, ale to bylo víceméně po mojí chybě. Je to perspektivní stoper, má před sebou velkou budoucnost.

Ale jinak se sestava hodně točí a chvilku to tak ještě bude. Jak tohle vnímáte?

Nový trenér chce vidět v akci všechny hráče, aby zjistil, jak to mezi námi funguje. Zkouší různé varianty. A pro nás je to jenom dobře, může se to v sezoně, když přijdou zranění, hodit.

Ve středu jste se dozvěděli jméno prvního soupeře v pohárové Evropě. Už jste si něco zjišťoval o FC Drita?

Zatím je to pro mě velká neznámá. Ale trenéři nám určitě nachystají spoustu materiálů, abychom byli dobře připravení. Sám jsem soupeře ještě nestudoval, ani s kosovským fotbalem nemám žádnou zkušenost.

Nakolik důležité je pro Plzeň, aby prošla do skupiny Evropské konferenční ligy?

Hodně. My si chceme poháry zahrát a finance z nich jsou zase důležité pro klub. Proto je stěžejní, abychom do základní skupiny proklouzli. Ale teď je před námi teprve první krok…