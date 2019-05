Prožili velké zklamání, když na poslední chvíli přišli i záchranu ve FORTUNA:LIZE. Na truchlení ale není čas. Ba právě naopak, fotbalisté 1. FK Příbram musí rychle zapomenout a zkoncentrovat se na barážový souboj se Zbrojovkou Brno, který rozehrají už ve středu od 18 hodin na městském stadionu Srbská.

Trenér 1. FK Příbram Roman Nádvorník. | Foto: 1. FK Příbram

Příbram do baráže poslala remíza Bohemians Praha 1905 s Opavou, kterou vršovickému týmu zařídil v poslední minutě nastaveného času Josef Jindřišek. Středočechům tak nepomohlo ani vítězství 3:2 nad již jistě sestupující Duklou Praha. „Udělali jsme všechno možné, ale štěstíčko se k nám nepřiklonilo. Určitě to ale nebylo o posledních dvou zápasech. Nasčítalo se to během celé sezony a pár bodů nám chybělo,“ litoval po posledním zápase nadstavbové části FORTUNA:LIGY trenér Roman Nádvorník, který se je vědom, že boj o záchranu nebude jednoduchý. „Brno má spoustu zkušených hráčů, kteří mají za sebou hodně zápasů v první lize. Bude to velmi těžké dvojutkání,“ tuší.