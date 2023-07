/ROZHOVOR/ Jeho kádr je prakticky hotov, kompletní. Pokud nedorazí Srdjan Plavšič, nebo se nestane něco neočekávaného, trenér ostravského Baníku Pavel Hapal už ví, koho bude mít k dispozici pro ligový podzim. Nikdo další nepřijde. A bude tak jen na zkušeném kouči, jak se vším naloží. Ambice? „Cílem je určitě být jinde, než v minulé sezoně,“ prohlásil Pavel Hapal.

Tisková konference Baníku Ostrava. | Video: David Hekele

Jak hodnotíte uplynulou přípravu?

Letní příprava je krátká, proběhlo hodně změn, ale mužstvu věřím. Pracovalo dobře, byť návaznost jednoho hráče na druhého a souhra i součinnost jsou složitější. S tréninkovým procesem jsme byli spokojení, stejně tak i se soustředěním, nebo přípravnými zápasy. Podle utkání to ale do sebe zapadalo, má to hlavu a patu, hráči k tomu přistoupili zodpovědně. Snažili jsme se nachystat mužstvo na dvě varianty – hru se třemi, nebo čtyřmi obránci. Jsme variabilnější, rychlejší, pohyblivější, k čemu jsme přivedli i hráče. Věřím, že vstoupíme do sezony úspěšně, a hráči budou motivovaní tak, aby zapomněli na minulou.

Mikloško o jednání se Slavií i Baníku: Ewerton mozkem, chci Brabcovi splnit sen

V kádru máte celkem 32 hráčů. Není to moc?

V minulé sezoně jsme měli dvaadvacet hráčů a v závěru jsme se v některých řadách strachovali, protože hodně jich ze zdravotních důvodů vypadlo. Proto jsme se rozhodli pro širší soupisku.

Kolik jich tedy chcete mít optimálně?

Já myslím, že dvacet pět, dvacet šest. Ale tím, že se budeme propojovat s B-týmem, tak by jich v tréninku mohlo být i víc.

Nově máte anglického asistenta Dannyho Searleho…

Je to krátký čas, ale myslím, že je na naší vlně. Vše, co nás ve fotbale obohatí, je přínosem. Už dnes přinesl nějaké prvky do tréninkového procesu. Beru ho ho jako plnohodnotného asistenta, i když ta myšlenka je, že se bude věnovat mladším hráčům. Budeme čerpat z jeho zkušeností a anglického fotbalu. Komunikace je plynulá, byť angličtina je z naší strany lámavá, ale máme tam kluky, kteří mluví perfektně anglicky. Hráči skoro všichni ji ovládají, naopak on už měl hodinu češtiny. Zájem má. Funguje to v pohodě.

Šín a spol. vyfárali, dres na měsíci. Obměněný Baník si (možná) rýpl do rivala

Zleva Jiří Boula, Filip Kubala a Matěj Šín v nových dresech Baníku Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Už víte, kdo bude brankářskou jedničkou? Zda Jiří Letáček, nebo Jakub Markovič?

Je to otázka na trenéry gólmanů, ale my jasno máme. Ale není to tom, kdo je jednička. Máme tři vyrovnané brankáře, byť Hrubas má nejméně zkušeností. Ti první dva jsou velice vyrovnaní a my se rozhodneme, kdo půjde do prvního utkání do brány. Nicméně Lety je tu s námi dlouho, pomohl nám v minulé sezoně k záchraně, takže si zaslouží být v počátku ligy v bráně.

Novým kapitánem je Jiří Fleišman, jež doufá, že by během čtrnácti dnů mohl začít s plným tréninkem. Jeho zástupci budou Filip Kaloč a také Filip Blažek, který je přitom v Ostravě teprve měsíc. Proč?

Proběhla volba kapitána, regulérní, respektujeme to. Jirka byl zvolen, což jsme očekávali. Že byl Filip Blažek zvolen asistentem, tak je vidět, je vůdčí typ, byl kapitánem ve Skalici, získal si spoluhráče svým chováním, má respekt na hřišti i v tréninkovém procesu, takže asi z tohoto důvodu.

Nedaleko od Ostravy: srdcaři fandí Baníku i venku. Tak vzpomíná na výjezdy Vity

S kolika posilami nyní počítáte do základu?

Bude důležitý zdravotní stav, jsou tam nějaké šrámy, ale jasno máme. Konkrétně vám ale neřeknu.

Po třech letech se vrátil mladík Samuel Grygar. Jaké s ním máte záměry?

Je tu krátkou dobu, dnes měl odehrát zápas, poločas. Trénuje s námi, v poctivosti a charakteru není pochyb, teď jen je otázkou, jak se bude posouvat.

Jaké budou ambice Baníku?

Po minulé sezoně byste rádi slyšeli naše umístění, což neřekneme, protože bychom chtěli pracovat zápas od zápasu. I když je to klišé. Cílem je určitě být jinde, než v minulé sezoně. Tým je kvalitní, pohyblivý, se spoustou dobrých charakterů, a já věřím, že se to prokáže na hřišti.