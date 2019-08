V dalším zápase FORTUNA:LIGY bilance posledních vzájemných zápasů hovořila spíše ve prospěch opavských fotbalistů. A tak se po zápase nebylo co divit slovům trenéra Rady. Do zápasu přitom domácí vstoupili aktivně a již ve čtvrté minutě mohli jít po hlavičce Matouška do vedení. Proti ale bylo břevno branky hostí. Jako by to předznamenalo trápení domácích v koncovce. Míč se sice držel více na jejich kopačkách, jenže do brankových situací se nedostávali.

Hosté pozorně bránili a snažili se hrozit z rychlých kontrů. Po jednom z nich zachraňoval Jablonecké výborným zákrokem brankář Hrubý. I díky tomuto zákroku se šlo do kabin za stavu 0 : 0. Začátek druhé půle patřil opět domácím a v 57. minutě po závaru před brankou hostí byl nejdůraznější Sýkora a poslal Jablonec do vedení. To již hrála Opava o deseti, když byl vyloučený Juračka.

I tak ale Opava mohla srovnat stav zápasu o dvě minuty později, Hrubý ale byl pozorný. To se již nedalo říct v 63. minutě, když jej z trestného kopu překvapil hostující a srovnal stav utkání na 1 : 1. To však netrvalo příliš dlouho a po sedmi minutách napřáhl za hranicí velkého vápna nejlepší hráč domácích Matoušek a brankář hostí se jen ohlédl za míčem ve své síti. Opavští poté vsadili vše na útok a domácí v jednom případě dokonce zachránil břevno. Jablonečtí se pak rychlými výpady do odkryté obrany dostali do tří vyložených šancí, nevyužili však ani jedinou. Utkání tak skončilo vítězstvím domácího celku 2 : 1. Ale, jak řekl trenér Petr Rada, důležité jsou tři body.

„Jsem rád, že jsme vyhráli a máme důležité tři body. Do zápasu jsme vstoupili dobře, ve čtvrté minutě jsme už měli velkou šanci do břevna. Opava přijela a čekala na naši chybu. Hrála od kruhu poctivě dozadu, těžko jsme se tam prosazovali. Hodně jsme chodili středem, málo jsme využívali krajů. Někdy byly finální přihrávky hodně přitažené, končily v autu. První poločas jsem hráče varoval, že Opava čeká na chybu. A ta se také jedna stala. Podržel nás ale Vlasta Hrubý. Opava čekala trpělivě a vstřelila nám podobnou branku jako loni. V kabině jsem hráče upozorňoval, že to bude druhém poločase stejné, soupeř bude čekat. Tak že je důležité, abychom žádnou chybu neudělali. Z tohoto pohledu to pro nás bylo hodně těžké utkání, nepříjemný soupeř, počasí…

Do vedení se domácí dostali gólem Sýkory, byli spokojení do doby, než Opava vyrovnala. Gól byl navíc zbytečný, po standardní situaci. Hosté se dostali zpátky do hry. Vyrovnávací branka je povzbudila. Jablonečtí přežili v této fázi jednu velkou šanci soupeře, když zbytečně ztratili domácí míč. „Do vedení jsme se dostali krásným gólem Matouška na 2:1. Opava měla ještě jednu velkou šanci. V závěru soupeř vrhl všechno do útoku,“ popsal další minuty utkání jablonecký kouč.

Jablonec měl ještě několik příležitostí k tomu, aby navýšil svoje vítězství. Chramosta mohl skórovat hned několikrát. „Chodili jsme tři na jednoho, čtyři na dva. Chramosta měl tři velké šance, ale dnes mu to tam nepadlo. Kdyby měl svůj den, měl by takové branky dát. Jsem rád, že jsme to nakonec udolali 2:1,“ okomentoval další průběh Petr Rada.

Zdůraznil, že tři body jsou pro něj velmi důležité, protože v minulých dvou zápasech s Opavou byli potrestaní. „Výkon nebyl optimální, ale nebyl špatný. Opava je dobrý tým. Své sehrála i psychika, protože jsme je dvakrát za sebou neporazili. Proto je pro mne důležité, že jsme vstřelili dvě branky a za to jsem také hráčům poděkoval. Ale určitě si to, co se nám nepovedlo, rozebereme,“ zdůraznil trenér Jablonce.

Na otázku, jak se hraje mužstvu v deseti a že by měla být pro druhý tým výhoda, Petr Rada řekl: „Soupeř v deseti nemá co ztratit. K tomu ještě prohrával. Opava určitě má kreativní a nepříjemné hráče, kteří umějí přidržet balón. Opava na to spoléhala. Zezačátku po vyloučení hrála hlavně zezadu. Čekala chytře na naši chybu. Dneska jsme za naše chyby potrestaní nebyli. Ale hrát proti deseti je to někdy zrádné. I jako hráč jsem někdy zápas prohrál, když jsme hráli proti deseti. Důležité jsou ale pro mne body. Mákli jsme si. Hráči zápas odmakali. Jestli nebyl výkon optimální, to teď neřeším. Hlavně, když jsme bodovali. Byl to těžký zápas. Beru tři body. Opava nás mohla i v deseti potrestat.

V lize na Střelnici vítězíte, jste tedy doma silnější?

Doma máme sebevědomí. Ale určitě i v zápasech venku, například v Budějovicích, podáváme kvalitní výkon. Nejhorší byl asi na Spartě. Přesto jsme do desáté minuty měli dvě stoprocentní šance, mohli jsme dát dva góly. Ale doma můžeme mít i smůlu, třeba dneska taky.

Vnímal jste diváky?

Ano, vnímal. A dneska bych je chtěl pochválit. Bavili se o tom i hráči v kabině. I za stavu 1:1 a při hře soupeře v deseti nám fandili. Takhle bych si to představoval. Dali jsme v lize jedenáct gólů, jsem spokojený. Mrzí nás šance, kteří si proti nám soupeři vytvářejí. Třeba dneska Opava tři, ve dvou nás zachránil Hrubý. Týmy v lize jsou z mého pohledu hodně vyrovnané a hodně kvalitní.

Máte hodně zraněných hráčů, jak to s nimi vypadá?

Zranění nás limitují. Dlouhodobě zraněný je třeba Tsurikov, levý obránce, který přišel z Ukrajiny a fanoušci ho ještě ani neviděli. Těžce se nám zranil Kubista, má natržené křížové vazy. Dlouhodobě zraněný je také Štěpánek. A ještě k nim přibyl v Budějovicích náš klíčový hráč Břečka. U něho to vypadalo na dva měsíce. Věřím, že to tak dlouho trvat nebude. Snad by mohl být do čtrnácti dnů zdravý. Svalové zranění, natržený sval, má také Pleštil. Kratochvíl má ze zápasu s Jerevanem nakopnutý palec. Nepomohl ani opich. Máme to těmi zraněnými okleštěný, kádr není tak široký. Ale věřím, že do repre pauzy, kdy nám zbývají ještě tři zápasy, by nám to mohl pomoct. Ale nemyslím si, že by se někdo zlepšil už do příštího týdne. Branky: 56. Sýkora, 71. Matoušek (Jovović) – 63. Zavadil

FK Jablonec – Slezský fotbalový klub Opava 2:1 (0:0)

Karty: ŽK: 25. Jurečka (OPA), 42. Svozil (OPA), ČK: 52. Jurečka (OPA)

FK Jablonec: V. Hrubý – Li. Holík, Jugas, Plechatý, Krob – Hübschman (C), Považanec – Jovović (87. T. Pilík), Matoušek (83. Chramosta), Sýkora (90+3. Petrović) – Doležal.

SFC Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Schaffartzik (78. Juřena), Žídek (C) – Svozil, Zavadil, Jursa (64. Mondek), Jurečka, Zapalač (76. Stáňa) – Dedič.

Rozhodčí: Adámková – Moláček, Vodrážka

Diváci: 2 843