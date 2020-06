Bude souboj Slavie s Viktorií klíčovým v boji o titul?

Samozřejmě, vnímáme, že je důležitý, ale já bych to úplně nepřeceňoval. Jsou to hlavně další tři body, které musíme vybojovat. Věřím tomu, že se to podaří a uděláme další velký krok, abychom získali titul.

Ale Plzeň je na vlně. Souhlasíte?

Hodně jim pomohlo, že přišel nový trenér Guľa, v klubu se to pročistilo. Viděli jsme, že jim to jde, jsou ve formě. Ale to my také, určitě to bude pěkný zápas.

Ano, vy jste se po nucené přestávce zvedli. Čím to?

Je to o sehranosti, mužstvo si sedá. Po zimě se v základní sestavě objevilo hodně nových hráčů, což bylo znát. Pak ale přišla pauza, která nám pomohla, po ní jsme organizovanější, lepší. Na výkonech je to vidět.

Budou vám chybět fanoušci? V klasickém období by bylo dozajista vyprodáno.

Ano, v domácích zápasech jsou naše silná stránka, je škoda, že je nebudeme mít. Ale věřím, že nám budou držet palce u televize a pomůžou nám i na dálku.