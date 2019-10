Jaký je váš dojem ze zápasu?

Na jednu stranu jsem zklamanej, na druhou spokojenej. Jeli jsme do Liberce s tím, že jsme věděli, že to bude těžké utkání. V domácím prostředí je Slovan hodně nebezpečný. My jsme teď několik zápasů nevyhráli, a tak jsme se už z těchto mínusových chtěli dostat.

Co byste řekl k první půli?

Kontrolovali jsme hru, byli jsme lepší. Před brankou domácích z toho ale žádné velké závary nebyly. Ale i přesto jsme nastřelili tyč a v 45. minutě jsme dali branku.

A co druhý poločas?

Byli jsme herně lepší, hodně aktivní, napadali jsme. S druhým poločasem jsem spokojený. Chtěli jsme do něj jít se stejnou taktikou, tři čtyři úvodní minuty se nám to dařilo.

Pak se to ale trochu zlomilo..

Ano, to bylo v momentě, kdy nastoupil za Liberec mladý hráč Oscar. Ten přinesl oživení. Bylo vidět, že je to kreativní hráč, který se nebojí dojít si pro balón, vzít si balón. A nebojí se hrát. A to nám přineslo trochu problémy. Byli jsme potrestaní gólem a stav se změnil na 1:1. Domácí touto brankou ožili.

Ale to netrvalo dlouho…

Ano, vlastně hned z protiútoku jsme dali my druhou branku. A navíc to z naší strany byla ukázková akce. Pak ale přišla situace, o které si myslím, že jsme si s ní měli umět poradit. Bohužel se tak nestalo a domácí srovnali na 2:2.

A pak to bylo dost bojovné…

Ano, potom z toho bylo bojovné utkání, fanoušci viděli hodně soubojů. My jsme tam měli dvě brejkové situace, ale nevyužili jsme je. V Liberci často padají góly až v samotném závěru. Největší takovou šanci měl asi domácí Potočný. Po Balutově centru hlavičkoval nad břevno. Nedal to sice do brány, ale šance to byla veliká. No a tak z too nakonec vyšla remíza.

Takže z bodu máte radost?

Ano, za plusový bod jsme rádi. Bodu z Liberce si ceníme. Myslím si, že to byl dobrý zápas. Navíc ho přenášela televize, takže mělo určitě i silný náboj derby. Před utkáním bylo jasné, že vyhrát chtějí oba týmy. My si odvážíme alespoň bod. Z našeho výkonu jsem spokojený na osmdesát procent.

Jak se líbil výkon Sýkory?

Sýkora je pro nás klíčový hráč. Pro nás je velké plus, že je to rychlostní typ, stejně jako další, které máme, Matoušek, Jovovič. Sýkora už dal několik gólů, pak měl trochu pauzu. Jsem rád, že vstřelil branku a že taky přihrál. Jsem s jeho výkonem spokojený, ale musíme to brát tak, že se jedná vždycky o kolektivní výkon.

V Liberci jste taky trénoval, jak derby prožíváte?

Mám tady spoustu přátel, rád se sem vracím, poznal jsem v Liberci mnoho dobrých lidí. Myslím, že se můžu vrátit kamkoli, kde jsem působil.