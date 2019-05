Před 51. severočeským derby FORTUNA: LIGY mezi FK Jablonec a Slovan Liberec byly karty už jasně rozdány. Zatímco Jablonec měl zajištěn postup do Evropské ligy, Liberečtí na ni mohli myslet jen v případě, že dnes získají více bodů než Ostrava v Plzni. A to se nakonec nestalo. Liberečtí fotbalisté si evropské poháry v příští sezóně nezahrají. V posledním utkání nadstavbové skupiny o titul prohráli 0:1 na hřišti Jablonce a skončili v ligové tabulce na šestém místě. Rozhodující gól zápasu vstřelil ve druhé minutě po přestávce domácí obránce Tomáš Holeš.

Trenér Slovanu Zsolt Hornyák:

Gratuluji Jablonci k vítězství. My jsme ten zápas nezvládli hlavně v prvním poločase, kdy jsme měli stoprocentní gólové šance, ale trestuhodně jsme je zahodili. Bylo nám jasné, že hrajeme proti velmi těžkému soupeři, který má svoji kvalitu. U nás se zase objevilo to, co nás trápilo po celý rok, nevyužité gólové šance. Na tom musíme pracovat. Já osobně velmi děkuji našim fanouškům za celou sezónu, za to, jakou jsme v nich měli podporu. A ta byla i dnes tady v Jablonci. Hodně nás povzbuzovali.

Myslím, že i my si ten pohár zasloužíme. Toho lituji, velmi mě to mrzí. A proto mě hodně na srdíčku potěšila právě ta podpora diváků. Kloubouk dolů před nimi. Každému přeji takové fanoušky, jako máme my v Liberci. Dnes rozhodly o výsledku naše nevyužité gólové šance. Jestli to bylo sportovní štěstí nebo naše neschopnost, nevím. Strašně lehce jsme dnes inkasovali, hlavně na začátku druhého poločasu. A tyto body ovlivnily výsledkově zápas.

Trenér Jablonce Petr Rada:

Jsem rád, že jsme v posledním zápase sezóny a navíc ještě v derby, vyhráli. Do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně a chtěli jsme hrát hodně vysoko na soupeře, ale to chceme v každém utkání. Pak přišla hrubá chyba, že jsme váhali s odkopem, soupeř nám to vzal a šli dva na jednoho. Vyřešili to dobře, díky, že liberecký hráč netrefil branku. To byla asi největší soupeřova šance v prvním poločase. Mohlo to být pro nás hodně složité. Ale tuto situaci jsme přečkali. Byli jsme pořád aktivní. Hosty jsme do dalších šancí nepustili. Poločas se dohrál bez branek. Upozornil jsem hráče, že soupeř čeká na naši chybu. A tu jsme udělali.



Ve druhém poločase jsme ale zase začali aktivně a dali jsme branku, ne krásný gól, spíš šťastný. A dostali jsme se do vedení. Liberec hrál na dva útočníky. Pak přišel Kozák, jejich nejlepší střelec. Vzadu hráli na tři. Věděli jsme, že budou hrát aktivně směrem dopředu. My jsme měli dvě výborné šance, ze kterých jsme ale nic nevytěžili. Soupeř byl nepříjemný směrem dopředu, měl tam vysoké hráče. V jednom momentě jsme měli štěstí, že nám to tam Kozák nedal a trefil jen tyč. Kozák ty šance jinak proměňuje. Tuhle situaci jsme teda přežili a závěr už jsme uhráli.

Jsem rád, že jsme vyhráli. Pro Liberec by remíza stejně nic neřešila. Věděli jsme, že je to silný tým, že má běhavé mužstvo, dobře kondičně i herně připravené. Našim hráčům jsem za celou sezónu poděkoval. Myslím, že jsme ji odehráli hodně kvalitně a měli jsme spoustu hodně dobrých zápasů. Tak si teď mohou po zásluze odpočinout. I když to bude jen krátký odpočinek. Jsem rád, že jsme zvítězili. I když dobře víme, že ve dvou situacích jsme dnes měli štěstí.

FK Jablonec - Slovan Liberec 1:0 (0:0)



Branka: 47. Holeš. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Leška - Hrubeš (video). ŽK: Holeš - Potočný. Diváci: 3410.



Jablonec: Hanuš - Holeš, Kubista, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávník (56. Pilík), Považanec (90. Lischka), Vatajelu (75. Pleštil) - Doležal. Trenér: Rada.



Liberec: Nguyen - Fukala (69. Kozák), Kačaraba (46. Karafiát), Mara, Hybš - Breite, Micovčák (51. Pešek) - Potočný, Sýkora, Oscar - Pázler. Trenér: Hornyák.