Fotbalisté Sparty v utkání 16. ligového kola neudrželi dvougólový náskok a v Jablonci remizovali 2:2. Pražané vedli v 17. minutě po gólech Libora Kozáka s Martinem Frýdkem, ale po přestávce srovnali střídající hráči Janové Matoušek a Chramosta. Severočeši udrželi na čtvrtém místě tabulky tříbodový náskok na Pražany, Letenští ztratili body po dvou ligových výhrách za sebou a jsou pátí.

Domácí nastoupili nečekaně bez lídra týmu Hübschmana, který měl zdravotní problémy, a na jejich výkonu to bylo v úvodu až příliš znát.



Trenér Petr Rada: „Viděli jsme dva rozdílné poločasy. Prospali jsme začátek zápasu, bylo tam málo pohybu, byli jsme ustrašení. Dostlali jsme lacinou branku už ve 4. minutě. Znova jsme udělali individuální chybu, když Jovović ztratil míč a Frýdek to krásně trefil. Pak se hra vyrovnala a nikdo větší šance neměl. Už před poločasem jsme se rozhodli, že tam dáme po půlce dva ofenzivní hráče Matouška a Chramostu. Přišla bouřka v kabině. Dominovali jsme druhý poločas. Zlomili jsme to, vyrovnali jsme to střídajícími hráči a ti mě znova dostali pod tlak. Ale jsem za ty branky střídajících rád. Bohužel náš třetí gól nebyl uznaný, tam se na to musím ještě podívat. Věděli jsme, že Sparta má nějakou sérii výsledků. Chtěli jsme vyhrát, ale i bodu si ceníme."

Kouč hostující Sparty Václav Jílek: „Ztratili jsme body především zásluhou špatného vstupu do druhého poločasu. Naše inkasovaná branka dostala Jablonec na koně. Měli jsme v přechodové fázi hodně ztracených míčů. Pětadvacet minut nám trvalo, než se hra trochu srovnala. Stěžejním faktorem dnešní ztráty asi byla opravdu ta branka na 1:2. My nechceme podlehnout tlaku, chceme být sebevědomější a silnější, ale to se nám stále nedaří. Velkou roli v tom hraje mentalita hráčů. Sebevědomí není stále na takové úrovni. Podle mého jsme postrádali i větší kvalitu v dohrávání situací. Neudržíme se na míči a dáváme soupeři příležitost k útočení."