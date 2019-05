Trenér František Straka si po zápase posteskl, že porážka to byla zbytečná, ještě ke všemu s přihlédnutím k jedinému gólu soupeře, kterému předcházela velká hrubka karvinské defenzivy.

„Podobná chyba jako proti Dukle, kde z toho byla penalta. My se prostě nemůžeme dopouštět tak diletantských chyb, protože ty v těchto zápasech rozhodují. Druhá půle už byla lepší, ta už měla nějaké parametry. Prospěly nám změny v sestavě. Měli jsme, dá se říci, drtivý tlak, převahu, ale nic jsme z toho nevytěžili,“ porovnával oba poločasy František Straka.

Stoprocentní přístup na Slovácku!

Bezprostředně poté už Karviné začala příprava na baráž. Ačkoliv sobotní duel v Uherském Hradišti se bude dohrávat jen z povinnosti a dá se čekat, že šanci dostanou náhradníci, Straka od svých svěřenců očekává zodpovědný a koncentrovaný přístup.

„Někteří kluci toho mají plné zuby, to před Slováckem zohledníme. I tak ale půjde o přístup hráčů, které pro zápas vyberu. Ten musí být stoprocentní! Když přijdou změny, tak od hráčů očekávám, že budou hrát naplno a plnit to, co mají,“ upozornil Straka, že nepřipustí „nějaké flákání“.

Na druhé straně – priorita je baráž, to je neoddiskutovatelné. „Jistě. Když jsem sem přicházel, tak jsme měli cíl nechat za sebou Duklu. Ten jsme splnili. A upřímně – co bychom tehdy za tu baráž dali, že? Ale teď je před námi ještě druhý cíl, důležitější. Udržet pro město první ligu i v nové sezoně,“ vyhlásil jasné plány karvinský kouč.

V cestě za udržením ligové příslušnosti stojí Jihlava, tedy soupeř, na jehož úkor se loni Karviná mezi elitou zachránila. „Musíme se na Jihlavu zodpovědně připravit. Víme, že to bude nepříjemný, dobrý soupeř. Ale máme kvalitu na to, abychom obě dvě utkání zvládli,“ věří Straka svému týmu.

Zkušenosti z Německa

V českých končinách je baráž novinkou, Straka však takové zápasy o všechno měl možnost sledovat při svém dlouholetém působení v německých klubech. „Od hráčů budu vyžadovat neskutečnou disciplínu a nasazení. Mé poznatky z Německa mi totiž říkají, že to jsou nesmírně vyrovnané zápasy. Je jedno, že baráž hraje prvoligový soupeř proti druholigovému. Má to své specifikum, většinou jde o vyrovnané duely a hraje se na krev. Tak budou vypadat i naše zápasy a na to se musíme připravit,“ burcuje František Straka karvinské fotbalisty.