„Vracet se do svého rodiště je vždy něco zvláštního. V Budějicích jsem vyrůstal, hrával tam jako žák a dorostenec, než jsem šel na vojnu. Pak jsem tam i trénoval, ale to je minulost. Teď potřebujeme body,“ uvědomuje si.

Jak často se vlastně vracíte do Budějovic? Máte tam ještě nějaké vazby?

Jistě, mám tam sestru, synovce. Také rád jezdím na Hlubokou, kde relaxuji. Ostatně – teď na Hlubokou jedeme s celým mančaftem v rámci předzápasového soustředění. Vždycky se domů těším, to je jasné.

Jak zatím jako rodný Budějovičák hodnotíte dosavadní působení Dynama v první lize?

Pozitivně. Po delší době se klub vrátil do ligy a ukazuje, že má schopný tým. Vhodně posílil, přivedl dvě velké osobnosti nejen naší ligy, ale i českého fotbalu, Sivoka a nově také gólmana Drobného. K Budějovicím ligový fotbal patří, byl tam dlouho a zaslouží si tam být i nyní. Ten tým vypadá solidně.

Překvapil vás poslední výsledek z Olomouce, kde Dynamo vyhrálo?

Musím uznat, že překvapil, ale to jen poukazuje na to, co jsem říkal. Je tam kvalita a tým prokazuje, že je schopný v lize obstát. Takhle se většinou prezentují všichni solidní nováčci. Klíčový je až ten druhý rok.

Vám se do sestavy vrací útočník Petráň. Co z toho plyne?

Michal je kvalitní útočník. Můžeme jen litovat toho, že proti Slovácku nebyl, ale takový je fotbalový život. Není to jen o něm, pomalu se do sestavy vracejí další hráči, kteří byli dlouhodobě mimo. U nich je ale ještě znát deficit fyzického fondu.

Vám se venku daří, zato doma je to bída…

Podle mě je to jen otázka zakončení. My máme prakticky v každém utkání velké šance, gólové šance. Jenže je neproměňujeme, a to se odráží nejen na výsledcích, ale i na psychické (ne)pohodě mužstva. Hráči si pak nevěří, jsou nervózní. Jestliže budeme efektivní, tak odstraníme skutečnost, která nás opakovaně sráží.

Takže budete chtít zapomenout na poslední domácí nezdar?

To byl zápas blbec. Tlačili jsme, ale bez důrazu. Schází nám rozdíloví hráči. Věřil jsem, že třeba Adriel Ba Loua něco vymyslí. Za druhý poločas Slovácko pomalu nevystřelilo na bránu, ale na rozdíl od nás bylo efektivní. O tom to je. Když nehraje hlava, nefunguje nic.

Poslední vzájemný zápas s Budějovicemi skončil 4:4. To bylo ještě ve druhé lize. Čekáte podobnou ofenzivní přestřelku?

Moc ne. Já povedu tým k tomu, abychom v Budějovicích bodovali. Když se to povede, na podobě výsledku už nesejde.