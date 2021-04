Teplice se staly prvním týmem od sezony 92/93, který dostal dvakrát během jedné sezony sedm gólů. "Katastrofální výkon," řekl Kučera po výprasku na Letné (2:7).

Čím si vysvětlujete takovou pohromu?

Čím si to vysvětluju? Měli jsme špatný úvod zápasu, lehce jsme inkasovali. Pak tam byla maličká kapka naděje, když jsme snížili na 1:2. To jsme doufal, že jsme se z toho úvodu probrali. V defenzívě jsme ale působili hodně špatně. V reprezentační přestávce jsme se na Spartu připravovali, chtěli jsme ji přinutit k chybám presinkem, ale vůbec nic nám nefungovalo. Všude jsme byli pozdě, ze všeho jsme dostali gól. Spartě narůstala křídla, my naopak dostávali sami sebe pod tlak chybami. Odvíjelo se to od toho, jak jsme do zápasu vstoupili, pak nás to trestalo. Je to o přístupu k utkání, zodpovědnosti. Už se nám to stalo několikrát, ale do hlav hráčům nevidím. Tohle je nepřípustné, nerozumím tomu!



Střídal jste hráče defenzivy i brankáře, to se moc často nevidí. Byla v tom zranění, nebo jste zkrátka nebyl spokojený s výkony hráčů, které jste střídal?

Němeček byl zraněný, Mazuch měl nějaké problémy s kolenem. Ale výkon byl opravdu katastrofální. Kdybych měl více možností k střídání, tak bych musel vyměnit celou defenzivu. Nepůsobili jsme dobrým dojmem. Na něco jsme byli nachystaní, ale nevycházelo nám to. Soupeř se z našeho presinku lehce dostával. Začínalo to od ofenzivy, končilo defenzivou. Špatně jsme reagovali, nevyhrávali osobní souboje, působili jsme laxním dojmem. Na levé straně nás trápili Polidar s Plavšičem, dělali si, co chtěli. Vše se nabalovalo, vznikl z toho debakl, za který se stydím. Je to neúnosné.

Příležitost dostali starší hráči, kteří dlouhou dobu nehráli. Ukázalo se, že ani na ně se nemůžete spolehnout?

Jsou to zkušení hráči, měli by to vzít na svá bedra. Spíš mi vadí individuální výkony, ale i jako celek jsme působili velmi špatně. Dali jsme tam hráče, kteří nehráli pravidelně, ale pravdou je, že zase tolik možností jsme neměli. Máme všechny útočníky zraněné, nemohli hrát Čtvrtečka s Fortelným. To není obhajoba. Šanci dostali ostatní, ale neukázali se. Další věcí je, že jim v tom tým vůbec nepomohl.



V této sezoně jste už jednou sedmičku dostali - v Plzni. Určitě jste si ten debakl tehdy vyříkávali. Co přijde teď?

Určitě se to bude nějak řešit. Po Plzni jsme si tehdy něco řekli, ale sled zápasů byl tehdy našlapaný, pár jsme jich vyhráli, tím jsme to trošku odčinili. Teď je na řadě vedení, musí udělat nějaký krok, dát tomu impulz. S hráči si to vyříkáme, aby si to uvědomili. Ale opakovalo se to poněkolikáté, to je špatně.



Nebál jste se desítky?

V hlavě se mi honilo milion věcí… Když vidíte, že dostanete gól na 6:1, pak hned sedmý… Ten jsem ani neviděl, byl jsem zrovna otočený směrem k střídačce. Mohlo to tak působit, že tu desítku dostaneme. Bylo to prostě proto, že jsme nezodpovědně vstoupili do zápasu. Pak se nám to vracelo. Je to neomluvitelné.