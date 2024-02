Navzdory tomu, že prožil dva infarktové závěry zápasů, ukázal trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek, že dokáže být nad věcí a svými prohlášeními baví fanoušky.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek s úsměvem na tváři po vítězném utkání v Ostravě. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Zvládl to v sobotu doma, když jeho tým ztratil proti Mladé Boleslavi (1:1) brankou z penalty v 87. minutě vítězství. „No vidíte, utrhli jsme se Slovácku o bod,“ reagoval pak kouč Viktorie na dotaz, co říká na to, že v prvním jarním kole ztráceli i konkurenti v boji o třetí příčku.

Tu si teď ještě více pojistil díky šťastnému vítězství 1:0 v Ostravě na Baníku, které zařídil brankou v nastaveném čase brazilský záložník Cadu.

„Trpělivost růže přináší a nám jedna hezká rozkvetla,“ mohl se pak Miroslav Koubek usmívat v rozhovoru pro televizní stanici O2TV.

Hapal o produktivitě Baníku, či gólu Plzně: Hloupá chyba. Tlak? Nezlobte se…

Na tiskové konferenci pak oba infarktové závěry okomentoval. „Aspoň se nenudím, moje srdíčko přežívá,“ pokračoval dobře naladěný kouč, který i v 72 letech dokazuje obrovský zápal, ale také potřebný nadhled.

„Trošku je mi Baníku líto. Teď se emoce otočily v náš prospěch,“ těšilo trenéra Koubka, že se viktoriánům povedlo napravit domácí zaváhání s Mladou Boleslaví.

Tři body zařídil Cadu, který v minulé sezoně z Plzně v Ostravě hostoval. Jeho centrovaná nabídka na teč před ostravskou branku skončila až za zády brankáře Letáčka.

„I v domácím zápase dal Baníku branku a na další přihrál. Nevím, jestli mu tady ublížili, ale asi ne, protože se sem chtěl vrátil. My jsme ho nepustili,“ usmíval se do televizních kamer kouč Plzně.

Cadu, jenž gól vzhledem k ostravské minulosti příliš neslavil, už před cestou do Ostravy připustil, že je to pro něho specifický zápas. Ale, že by trenérům Plzně dával nějaké rady, to ne. „Jen jsem se jim snažil přiblížit, jakým stylem jsme s Baníkem hráli,“ říkal 26letý Brazilec v rozhovoru pro klubový web.

Euforii vystřídalo zklamání. Od trenéra to možná dostanu sežrat, tuší Petržela

Mluvil také o tom, že Viktoria cestovala do Ostravy jen pár dnů po utkání s Mladou Boleslaví. „Pro nikoho to není jednoduché, ale my jsme zvyklí. Na podzim jsme tak hráli často,“ doplnil Cadu.

A plzeňští fotbalisté zvládli i utkání na Baníku, jenže utkání jdou dál v rychlém sledu za sebou. Už v sobotu čeká viktoriány další těžký zápas, od 18 hodin nastoupí v Praze proti Bohemians 1905.

„Bude to podobně těžké jako v Ostravě, také Bohemka se na nás dobře připraví, vyhecuje. Fanoušky mají taky výborné, v Ďolíčku se vždycky hraje těžko,“ potvrdil Václav Jemelka, že jeho tým nečeká nic snadného.

„Doufám ale, že vítězství na Baníku nám pomůže a naskočíme na úspěšnou vlnu a budeme dál sbírat body,“ přál si 28letý stoper, který v Ostravě zaskočil za kapitána Lukáše Hejdu. Jak bude vypadat složení plzeňské obrany v Ďolíčku?