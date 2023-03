Trest pro Olayinku budí vášně. Málo, míní Fukal. Fanoušci se hádají

Na pravidelné čtvrteční zasedání disciplinární komise nejvyšší fotbalové soutěže nebyla v Praze už dlouho upřená taková pozornost. Měl totiž padnout trest pro slávistu Petera Olayinku za úder hlavou v posledním ligovém zápase v Liberci, kdy "hlavičkou" srazil k zemi Ndefeho. "Rozhodnutí je správné a přiměřené," oznámil předseda komise Richard Baček. Tento názor ale fotbalová scéna příliš nesdílí. Fanoušci Slavie by dali méně, ostatní by pochopitelně přitlačili. Slavia se proti trestu odvolá. Stačil by jí jeden zápas ubrat… Olayinka by pak totiž mohl nastoupit v derby na Spartě.

Peter Olayinka uviděl v závěru zápasu v Liberci červenou kartu za úder hlavou do obličeje Ndefeho. | Foto: ČTK