Kapitáni nesmiřitelných rivalů Slavie a Sparty se po pranici v derby o nadvládu nad fotbalovou ligou dozvěděli tresty. Jan Bořil a Ladislav Krejčí byli po vzájemné potyčce vyloučeni, teď budou pykat. Slávista stop na čtyři zápasy, sparťan na dvě utkání. Deník zjišťoval, co na jejich výši říká Roman Šoukal, šéf disciplinární komise Krajského fotbalového svazu Vysočina.

Předseda disciplinárky KFS Vysočina Roman Šoukal pro Deník okomentoval výši trestů, které byly uděleny po nedělním derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Červenou kartu dostali také asistent trenéra Slavie Pavel Řehák a vedoucí týmu Sparty Miroslav Baranek. První má stop na čtyři zápasy a pokutu 40 tisíc korun, druhý zákaz výkonu funkce na jedno utkání a pokutu 10 tisíc korun. Co na tyto tresty ve vypjatém derby říká Roman Šoukal, šéf disciplinární komise Krajského fotbalového svazu Vysočina?

Souhlasíte s výší trestu pro Ladislava Krejčího?

Ano. V té inkriminované situaci, která vedla k jeho trestu, nebyl iniciátorem. Myslím, že to disciplinární komise v jeho případě zohlednila, trest je podle mého odpovídající.

Šéf disciplinárky: Tresty v derby? U nás by to bylo minimálně šest zápasů

Souhlasíte s výší trestu pro Jana Bořila?

Ne. Bylo tam sice chycení za krk, ale intenzita nebyla vysoká, proto bych v jeho případě řešil trest stopkou na tři zápasy. Čtyři zápasy už mi přijdou docela dost, ale je to jen můj názor.

Souhlasíte s výší trestu pro Pavla Řeháka a Miroslava Baranka?

Nevím. Neznám přesně podrobnosti toho, co vše se v případě těchto dvou řešilo. Třeba trest na čtyři zápasy už je docela vysoký, takže tam asi muselo dojít k nějakému většímu provinění. Opravdu to neumím posoudit.

Flastry pro Bořila s Krejčím? Výsměch fotbalu. Na Moravě by trestali přísněji

Není na čase zavést opravdu exemplární trest, který bude bolet a kdy se dá najevo, že kultivace prostředí není jen fráze? Ať už za urážlivá trička a choreo nebo vhazování dělbuchů do sektoru soupeře?

Nemyslím si, že zavedení exemplárního trestu by něčemu pomohlo. Disciplinární řád je tak široký, že je schopen pokrýt každé provinění. Od podmočeného hřiště, zákazu vstupu diváků na stadion až po použití pyrotechniky. Podle mého je rozsah výše trestů dostatečný. Je to jen o disciplinární komisi, která může klubům sáhnout i na jejich finance, hlavní zodpovědnost leží na klubech, hlavně jak pracují se svými fanoušky. S těmi je to ale v poslední době na všech úrovních velmi těžké. Agresivita ve společnosti stoupá, všechno je navzájem propojené.