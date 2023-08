V loňské sezoně Slovácko prohrálo s Klokany oba ligové zápasy a vypadlo z poháru. Po čtvrté už se svěřenci trenéra Martina Svědíka zaskočit nenechali. Z Ďolíčku si vezou tři body, které trefil jedinou branskou Stanislav Hofmann. Urostlý stoper je spíš sváteční střelec, za jedenáct ligových sezon dal dvacet branek.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) ve 4. kole FORTUNA:LIGY zdolali pražské Bohemians 1905 | Foto: Jan Sláma

„Bylo to po standardce a od toho tam obránci chodí, aby občas dali nějaký gól. Bylo to hezky nacvičené a sehrané, naštěstí pro nás ta standardka rozhodla zápas.“ okomentoval Hofmann svoji trefu.

A že nad Bohemkou Slovácko už třikrát nevyhrálo? „To jsme před zápasem příloiš neřešili, spíš jsme měli v hlavách bezbrankový zápas, který jsme tady odehráli a byli lepším týmem.“

V Ostravě ani doma proti Olomouci Slovácko neskórovalo, podařilo se to až ve třetím zápase. Bylo to téma v kabině? „Měli jsme v hlavách, že jsme měli dost šancí a chtěli jsme to protrhnout. Věděli jsme, že přijdou další a že musíme nějakou proměnit.“

Dalším věcí, která rozhodla o výhře byla nevídaná disciplína týmu. Za celých devadesát minut mělo mužstvo jen tři fauly.

„Ani jsem to nevěděl. Asi jsme zápas dobře takticky zvládli. Vždycky jsme byli tam, kde jsme být měli, abychom nemuseli faulovat. Samozřejmě víme, že Bohemka je ze standardek silná, tak jsme se chtěli faulů vyvarovat,“ povídal stoper Slovácka.

Svalové problémy

Stanislav Hofmann nastoupil po zranění teprve ve druhém zápase. Zhruba po hodině hry se nechal vystřídat.

„Mám trošku svalové problémy. Už od přípravy a něco mi v těle chybí. Budeme to muset doplnit, protože takhle se v zápasech cítit určitě nechci. Přemýšlel jsem, jestli ještě vydržím, protože chvíli přede mnou chtěl kvůli křečím střídat i Honza Kalabiška. Kdybych zůstal, týmu bych vůbec nepomohl. Hrát na rychlého Matouška s náběhem na křeče není pro tým nic dobrého, takže šlo o rozhodnutí ve prospěch týmu,“ je přesvědčený Hofmann, který se v závěru nervoval na lavičce.

„Dvakrát nám v posledních zápasech odvolali penaltu. Do toho dostaneme gól a je ofsajd. Pak se radujeme z penalty a zase nic, trneme do konce. Není to příjemné, na lavičce se zbytečně křičí, všichni se hádají s rozhodčím, ze zápasu je guláš.“