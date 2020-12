Domácí tým naskočil do zápasového kvapíku FORTUNA:LIGY, kdy ho téměř co tři dny čeká nějaký soupeř. A do utkání s pražskými Bohemians jako by vstoupil s vědomím, že má šetřit síly. A tak se musel po několika minutách ozvat domácí kouč Rada a nabádat své svěřence k aktivitě.

O první větší vzrušení na hřišti se postaral až hostující Hronek, když po nedovoleném zákroku na domácího Haitla vyfasoval žlutou kartu. To jako by Jablonecké probudilo, přidali na tempu a přišla zasloužená odměna. Do střeleckého pokusu Pilaře sáhl ve dvacáté minutě obránce hostí rukou, za což dostal také žlutou a Jablonec měl výhodu trestného kopu. Balon si postavil metr za velkým vápnem Hrubý a bombou k levé tyči nedal hostujícímu brankáři Koubovi šanci, a změnil stav utkání na 1 : 0 pro domácí!

Hráči Bohemians se po obdržené brance snažili přidat, byli více na balonu, vzešla z toho pouze Vaníčkova nepovedená střela mimo. Ve 32. minutě opustil hřiště pro zranění jablonecký střelec Hrubý a na hřiště místo něho přišel Martin Doležal. V té chvíli se již také na hřišti začalo více „žlutit“, když hosté přitvrdili a jejich obránci, ve snaze zadržet domácí forvardy, sahali za hranice pravidel. Zvláště rychlý Pleštil jim dělal problémy. A po jednom zákroku na něho a následném komentáři z lavičky dostal žlutou i trenér hostů Klusáček.

Do konce poločasu pak již žádný gól nepadl, i když po střele Vaníčka se balon téměř třel o konstrukci jablonecké branky a brankář Hanuš si určitě oddychl. Do kabin tak odcházely týmy za jednobrankového vedení jabloneckých borců.

Ti začali druhou půli aktivnějším napadáním soupeře, nicméně byla to Bohemians, která první zahrozila. Po rohovém kopu hostí se v domácím vápně skácel Ljovin a vypadalo to chvíli na pokutový kop. Naštěstí pouze chvíli a ani „snaha „ Ljovina nakonec nebyla odměněna kartou – rozhodčí si zřejmě uvědomil, že by musela být už červené barvy. Nadějnou akci domácích pak pro změnu zkazil nepovedený centr na Pilaře, který na možná nejmenšího muže na hřišti šel vzduchem, místo po zemi. V 57. minutě hosté střídali hned dva muže do pole ve snaze tlačit se více dopředu.

NABÍZEL SE KLIDNÝ KONEC

Po desetiminutovce hry více méně ve středu hřiště bez výrazné šance sáhl ke střídání i jablonecký trenér Rada a na hřiště přišel Jovovič a Ladra. A Jovovič se hned po pár minutách dostal do slibného úniku. V koncovce ale hostujícího Koubu nepřekvapil a ten si s jeho ranou z větší vzdálenosti bez problémů poradil. Jenže o minutu později již spokojený být nemohl. Jovovič posunul balon na Doležala, ten našel v dobré pozici Kubistu a jeho rána z první vymetla šibenici Koubovy branky – 2 : 0. A mohlo být ještě veseleji, když o pět minut později Doležal nabil Považancovi, jeho střela byla spíše odkopem a mířila vysoko na tribunu. V 80. minutě hosté sáhli k dalšímu střídání a maximálně využili možnosti, které pravidla povolují. Pozadu nezůstali ani Jablonečtí a zdálo se, že zápas se v klidu dohraje.

SUDÍ PŘIDAL TŘI MINUTY

Ale to se jenom zdálo! V 86. minutě hostující Necid našel ve vápně Nováka a ten ranou po zemi propálil Hanuše na 2 : 1. A drama bylo na světě. Hosté hned po rozehrání zaveleli do útoku a Jablonec se bránil. Rozhodčí nastavil o tři minuty. Klid mohl přinést v rychlém kontru Jovovič, ale zaváhal a jeho nahrávka postrádala přesnost. To však již bylo vše a domácí nakonec dotáhli zápas do vítězného konce

FK Jablonec – Bohemians Praha 2:1 (1:0)

Branky: 21. R. Hrubý, 68. V. Kubista (Doležal) – 86. Novák (Necid)

Karty: 42. Považanec (JAB), 62. V. Kubista (JAB), 77. Schranz (JAB) – 10. Hronek (BOH), 20. Köstl (BOH), 30. Vondra (BOH), 37. Ljovin (BOH)

Sestavy :

FK Jablonec: Hanuš – Haitl, Martinec, Zelený, Krob – Považanec (C) (82. Hübschman) – Pleštil (64. Ladra), R. Hrubý (31. Doležal), V. Kubista, Pilař (64. Jovović) – Schranz (82. Čvančara).

Bohemians Praha 1905: Kouba – Vondra, Köstl, Hůlka (C), Schumacher (80. Vacek) – Vaníček (80. Novák), Květ, Ljovin (80. Osmančík), Hronek (57. Keita), F. Hašek (57. Nečas) – Necid.

.