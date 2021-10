Plzeňský náskok v čele tabulky fotbalové ligy už je pouze jednobodový. Viktoria totiž neustála dlouhé oslabení v zápase na Slavii. V Edenu padla 0:2, úřadující mistr už ji má na dohled.

Ondřej Lingr ze Slavie vstřelil vítězný gól, plzeňský brankář Jindřich Staněk byl bez šance. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

"Jsme rádi, že jsme to zvládli. Plzeň vzorně bránila a nedávala nám moc prostoru před pokutovým územím. Z naší strany to nebyl dobrý výkon hlavně v ofenzivě," řekl kouč vítězů Jindřich Trpišovský. "Zápas ukázal, že je před námi spousta práce. Plzeň přijela perfektně připravená, dobře zvládala i oslabení. Ukázalo to, jak těžké je v Česku vyhrávat."