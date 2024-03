/FOTOGALERIE/ Trojice výprasků v řadě za sebou, při nichž fotbalisté Sparty inkasovali patnáct gólů, byla v neděli večer odčiněna domácím ligovou výhrou 2:0 nad Hradcem Králové. Góly stříleli Birmančevič s Kuchtou a mohlo jich být daleko více, protože šancí si hráči v rudých dresech vypracovali spoustu.

„Jsem rád, že na nás nezanevřeli fanoušci a že jsme vybojovali tři body. Moc jsme je potřebovali,“ přiznal kouč Sparty Brian Priske.

„Bylo důležité dostat se zpět na vítěznou vlnu. Hradec hluboko bránil, měli jsme více šancí než na dva góly a mohli to rozhodnout dříve. Máme za sebou těžký týden, jsme rádi, že jsme zpět na čele tabulky,“ dodal.

Na úvodní trefu se na Letné čekalo jen čtvrt hodiny. Poté Laci perfektně našel Wiesnera, ten hlavou míč přiťukl před branku Birmančevičovi, který ho bez obtíží napálil do sítě.

Hra se odehrávala podle sparťanských not i v dalším průběhu. Ve 30. minutě se fanoušci dožadovali penalty po nastřelené ruce Čiháka, ale ten ji měl u těla a rozhodčí tak neměl důvod trestat.

Náskok mohl být výraznější

V samotném závěru první půle byl blízko druhé trefě Vitík, jeho hlavička na zadní tyči ale jen proletěla podél brankové čáry.

Uklidňují trefu tak přinesl až start druhého dějství. Obránce Hradce udělal hrubku při rozehrávce, Haraslín poslal míč na Kuchtu, ten si pohrál s obranou, položil gólmana a zařídil svému týmu dvoubrankový náskok.

Ten mohl být i výraznější. Sadílkův gól ale odvolalo video kvůli ofsajdu, Haraslín po úniku Kuchty napálil míč pouze do břevna…

Zahrozit dokázali i hosté a hned výrazně. Vašulínovu střelu ale zlikvidoval výborným zákrokem Vindahl.

Následovaly další neproměněné sparťanské šance. Perfektní Haraslínovu přihrávku nevyužil Sadílek, Birmančevičovu střelu v jasné gólovce vyrazil brankář Zadražil.

Když už to vypadalo, že zápas skončí 2:0, polevila obrana Sparty v koncentraci a po rychlém protiútoku dorážel Kučerovu střelu do branky Koubek. Víc už ale hosté nestihli, hned po rozehrání následoval závěrečný hvizd rozhodčího.

„Dostali jsme zbytečný první gól, jednoduchý balon, zaváhali. Rozhodl to pak špatný vstup do druhého poločasu, kdy jsme Spartě nabídli i další gól. Měla pak i další příležitosti, vyhrála zaslouženě. Mužstvo podalo dobrý výkon, jsme spokojeni, ale na Spartu to nestačilo,“ uznal hradecký kouč David Horejš.