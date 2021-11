Ještě nikdy v historii FK Teplice se nestalo, že by se v sestavě objevily v ligovém duelu tři hráči starší 37 let. Proti Spartě „žlutomodří“ vyrukovali se třemi veterány v sestavě, k Rezkovi (39 let) a Grigarovi (38 let) se překvapivě připojil nejmladší Ljevaković.

Příběh třetího do party začínal mít obrysy na konci minulého týdne. „V pátek proběhly nějaké informace, že budu. Nebylo to na tuty, šlo o to, jestli se uzdraví někteří hráči. V pátek jsem ještě normálně trénoval s béčkem, v sobotu už s áčkem.“

Důležité bylo, jestli Ljevaković zvládne na Spartě zátěž fyzicky. Nakonec dal 57 minut. „Snažím se v béčku hecnout a běhat s mladými. Jsou ale momenty, kdy se mi nechce, tak tolik neběžím, jsem přeci jen asistent. Dnes jsem se hecnul maximálně, dal jsem do toho vše, celé tělo.“ A jak se na zeleném pažitu cítil? „Byly momenty, kdy jsem byl zafuněnej. Ve druhé půli už to ne mě lezlo, navíc mě tahal v lýtku, tak jsem šel radši ven.“

Teplická legenda

Admir Ljevaković, dnes již bezesporu legenda FK Teplice, přidal 305. ligový start. Zároveň zaknihoval také svou 106. žlutou kartu. V tomto ohledu je rekordmanem. „Tak je to kontaktní sport. Byl to asi čtvrtý zákrok, sudí už musel vyndat žlutou. Je to můj způsob hry, to k tomu patří,“ usmíval se.

Jinak mu ale do smíchu nebylo, Teplice prohrály 2:4, v lize se souží. „Měli jsme šanci na vyrovnání, ale jsme v takové situaci, že šance nezvládáme, Sparta nás potrestala pak z brejku, dala čtvrtý gól. Věřím, že se co nejdřív dostaneme do pohody a půjdeme nahoru, to je to nejdůležitější.“