„A protože tento hráč přišel před srazem do kontaktu se svými dvěma klubovými spoluhráči, opustila celá trojice reprezentační tým,“ informoval mluvčí fotbalové asociace Michal Jurman.

Nikdo další před dnešním odletem na Kypr tým opustit nemusí. „Zmíněná trojice nepřišla do kontaktu se zbytkem české reprezentace,“ doplnil Jurman.

K nepříjemné situaci se vyjádřila i plzeňská Viktoria. „Dnes ve večerních hodinách jsme přijali zprávu o pozitivním testu jednoho z našich hráčů na reprezentačním srazu. Celá trojice viktoriánů Kalvach, Kopic a Ondrášek ihned opustila sraz a byla umístěna do karantény. Další postup budeme konzultovat s příslušnými orgány během zítřka,“ uvedla plzeňská Viktoria na sociálních sítích.

V podobné situaci jako Plzeň se nedávno ocitl rakouský Salcburk, který ohlásil po zápase Ligy mistrů s Maccabi Tel Aviv také tři hráče nakažené koronavirem. A fotbalisté Viktorie hráli ve čtvrtek kvalifikaci o Evropskou ligu v Izraeli, kde panují mimořádně přísná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

Svěřenci trenéra Adriana Guľy bydleli v hotelu na pláži nedaleko Tel Avivu, kde měli k dispozici samostatné patro i místnost pro starvování, aby se s nikým jiným nepotkali. Dostali se odrud jen na stadion v Petach Tikva, kam opět jezdili speciálními autobusy. Ani to však nejspíš nestačilo.

Viktoriáni měli sice ještě po příletu před nedělním utkáním 6. kola FORTUNA:LIGY v Olomouci všichni testy negativní, ale na pondělním reprezentačním srazu už byl jeden ze zmíněné trojice pozitivní. A protože další dva s ním byli v kontaktu, opustili reprezentační sraz všichni – Kalvach, Kopic i dodatečně nominovaný Ondrášek.

Byl by to tedy obrovský pech, přijít v Izraeli o evropské poháry a ještě si přivézt si několik hráčů nakažených koronavirem. Salcburk na rozdíl od nich alespoň postoupil do základní skupiny Ligy mistrů.

A jen tak mimochodem, v Izraeli bude hrát 11. října v Lize národů i český národní tým.

Viktoriány čeká další zápas týden na to, kdy v 7. kole FORTUNA:LIGY hostí v neděli 18. října od 18 hodin pražskou Spartu.