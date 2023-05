Slavia předvedla v Olomouci proti Sigmě skvělý obrat z 0:2 na 3:2. V úvodu utkání její obranu trápil Mojmír Chytil, který sešívané v létě posílí, porážce ale nezabránil. Pro Slavii ale nic neřeší ani výhra, protože titul získala Sparta. „Ač jsme byli ve vzájemných derby lepší, tak jsme v nastavení dvakrát ztratili body,“ hledal trenér Slavie Jindřich Trpišovský důvody, proč není mistrem jeho tým.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Přišli jste o titul, jaké jsou vaše pocity?

Nehledal bych mezitím nějakou spojitost. Chtěli jsme zápas na Sigmě zvládnout, bez ohledu na utkání Sparty. Že jsme druzí, se rozhodlo v jiných zápasech sezony. Mohli jsme se soustředit jen na tenhle duel. Každý zápas hrajeme za Slavii, ve všední den za námi dorazila spousta fanoušků, byl plný stadion, za což jsme rádi. Neměli jsme to ve svých rukou. O titulu se rozhodlo v jiných zápasech a je to pro nás zklamání, protože jsme to honili celou sezonu a bohužel jsme druzí.

Jaké jsou podle vás příčiny, nebo ve kterých zápasech se rozhodlo?

Nejvíc byly vzájemné zápasy na Spartě. V prvním jsme mohli vyhrát, ale dali jsme si vlastní gól v nastavení, přišli jsme o dva body, soupeř jeden získal a poté penaltou v nastavení jsme bod ztratili a dva získal soupeř. První, co mě napadne, jsou tyhle dva vzájemné zápasy v jarní části, kde se rozhodovalo o spoustě bodů.

Získali jste pohár a skončili druzí. Je sezona úspěšná?

Je tam spousta pozitiv i negativ, byli bychom tady dlouho. Když vezmu celou sezonu, prošli jsme těžkou kvalifikací do Evropy, pak jsme vypadli ve skupině s týmy, které byly výkonnostně horší než ty v kvalifikaci. Podobné to bylo v soutěži, spousta pozitiv, vyhráli jsme pohár, dali jsme 94 gólů, spousta dobrých výkonů, skvělé výkony doma. Ale vybrali jsme si během ročníku pár blackoutů, kde výkony ve venkovních zápasech nebyly moc dobré. Odehráli jsme dobré zápasy v derby, ale skončili jsme druzí a získali jsme tolik bodů, kolik na titul nestačí. Pocity jsou rozporuplné.

Mrzí druhé místo o to víc, že jste Spartu převyšovali?

Mrzí to tak jako tak. Vzájemné zápasy jsme zvládli skvěle, doma jsme vyhráli jednoznačně 4:0. Ve finále poháru jsme vyhráli. V prvním jarním zápase jsme byli tři minuty od vítězství, výkon od nás byl skvělý, pak přišel zápas, ve kterém jsme měli přes osmdesát procent držení míče, dotáhli jsme ho na 2:2 a pak přišel zbytečný penaltový moment. Ve vzájemných zápasech jsme byli lepší, ale liga je dlouhodobá soutěž a rozhoduje se ve spoustě aspektech. Je potřeba si projít i specifikou Česka v zimních měsících, kdy únor, březen, duben i ohledně terénů nás stál druhý rok za sebou hodně bodů ve venkovních zápasech. Nejlepší je prostě ten, kdo posbírá nejvíce bodů na konci sezony. Vzájemné zápasy jsou strašně důležité a tam vidím ten klíč, že i přes ty všechny ztráty nemáme titul. Vždycky totiž ztratíte. I v našich mistrovských sezonách jsme ztráceli body, každý tým je ztrácí, ale když se teď bavíme, tak mě nejvíc mrzí ta dvě nastavení, kde jsme mohli body přidávat a soupeří ubírat.

Chytil má svoje přednosti

Máte radost alespoň z obratu na hřišti Sigmy?

Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně, i když jsme na to hodně apelovali, že nás čeká těžké utkání, protože jsme věděli, že domácí budou uvolnění a budou chtít předvést co nejlepší výkon. Hned z první standardky jsme ale dostali gól, který s námi nepochopitelně strašně zamával, soupeř byl všude dřív a mnohem lepší. Dal další gól byl po naší obrovské chybě, kdy šel Zifčák sám na bránu. Propadli nám tam tři stopeři za sebou. Neskutečné. V tu chvíli jsem chtěl asi desetkrát střídat. Naštěstí tam byla potom tyčka a pomohlo nám snížení. Rozběhali jsme se, podrželi balón a soupeře dostali pod tlak. Druhý gól byl po pěkné akci. Věřili jsme, že když jsme se do utkání vrátili, tak zlepšíme kontrolu nad hrou a zvládneme jej, soupeře to navíc v dusném počasí stálo síly, které odcházely. Trpělivou hrou se nám podařilo dát vítězný gól a dohrát zápas. Začali jsme nejhůř, jak jsme mohli, ale za obrat jsme rádi.

Jak se vám líbila vaše budoucí letní posila Mojmír Chytil? Hlavně v prvních dvaceti minutách dělal vaší obraně problémy.

Je to tak, ale… Upřímně ho mám rád, ale myslím si, že jsme mu to spíš darovali výkonem ve stoperské trojici, který nebyl vůbec dobrý. Mojmír hrál naplno, hrál dobře a nechci snižovat jeho výkon, ale tentokrát jsme tomu hodně pomohli my. Ukazoval v situacích, v čem je dobrý, silný a proč jsme si ho vybrali a proč s ním počítáme. To je ta práce tělem, krytí míče, souboje, které ustál. Ukázal spoustu momentů, ve druhé půli mě překvapil přihrávkou levačkou za obranu. Ukázal jeho přednosti a od něj dobrý výkon.

Budou nějaké další změny?

To se uvidí, určitě budou změny. Někdo dorazí, někdo odejde. Bude to i záležitost přestupového trhu, kdy se kluby domluví, nebo koho klub uvolní směrem ven do zahraničí. To bude rozhodující.

Jaká je situace okolo Davida Juráska?

Myslím, že se to bude týkat i jiných hráčů. Upřímně, jestli dobře vím, tak konkrétní nabídka není žádná na nikoho. Je tam spousta oťukávání a návrhů či informací od agentů. Víme, že na hodně hráčů jezdí spousta klubů. Bude se to vyvíjet v průběhu přestupního okna. Bude záležet u zájemců, protože mají vyhlédnutých více hráčů, kdo jim vyjde a kdo ne. David je horké zboží. Já si umím představit, že by tady mohl ještě vydržet a hrát, protože může být ještě lepší, než je. Některým hráčům v minulosti, jako jsou Coufal, Souček, Bah, se to vyplatilo. Stali se lídrem týmu či ligy a pak teprve odešli do velké ligy, kdy za vás zaplatí dost na to, aby si vás vážili a pracovali s vámi, i když se vám něco nepovede. Vždycky to bude o konkrétní nabídce, která přijde. Z pozice trenéra bych byl nejradši, kdyby tým byl co nejsilnější.

A u Ondřeje Lingra?

U Ondry Lingra bych si moc přál, aby zůstal ve Slavii, ale odvedl tady nějaké služby, je tady přes tři roky. Vždycky Slavii dával všechno, takže některé přestupy dávají více smysl než druhé, někteří hráči si to zaslouží více. To neznamená, že z klubu musí odejít, můžou spojit celou kariéru se Slavií. Teď není určitě nic na spadnutí, bude to probíhat v létě a pro nás je úkol se připravit na to, kdyby kterýkoliv hráč odešel. Máme nějaké hráče na hostování. Bude se vracet Plavšič a spousta hráčů, což pro nás můžou být přípravy na případné odchody. Co mám zkušenosti z minulých roků, tak přijde nějaký přestup, který nečekáte nebo nějaké zranění a tak dále. Určitě to bude mít nějaký svůj vývoj. Jsou tam další zajímaví hráči jako Matěj Jurásek a spol. Je to na konkrétní nabídce.