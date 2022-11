Z domácích sršela po triumfu obrovská euforie. „Ty emoce jsou obrovské, mám radost, že nerozdávám negativní emoci, jako v některých zápasech, kdy trápíme sebe i lidi, užíráme se tím. V zápase ale ani tak nešlo o výsledek, ale o cestu k němu, která mě hodně potěšila,“ svěřil se Trpišovský.

Volný průchod emocím nechal i kouč Slavie, když při děkovačce vyšvihl oslavný skluz před Tribunou Sever. „Nehoda to naštěstí nebyla, měl jsem radost za tým. Chvíli jsem čekal na kolegy, kteří se loudali, chtěl jsem si zkrátit cestu k hráčům skluzem,“ líčil Trpišovský. „Doma mi zase budou nadávat, že to musí prát. Jsou to ale vítězné kalhoty, takže si s tím budou muset poradit,“ smál se.

Emotivní večer zažil Lukáš Masopust, jeho žena totiž před utkáním zazpívala hymnu. „Jsem na ni moc pyšný,“ byl dojatý Masopust. „Zpívá odmala, chodila na ZUŠ, studovala konzervatoř. Pak zkoušela nějaké muzikály. Jejím velkým snem bylo zazpívat si hymnu před nějakým velkým zápasem. Vyšlo to a byla skvělá. Jsem šťastný hlavně za manželku,“ svěřil se.

„Trošku jsem se bál, že kdyby se náhodou zápas nepovedl, abych nějak nedostal sežrat, že manželka zpívala. Občas to tak bývá,“ smál se Masopust. K tomu ale bylo daleko. Postaral se o to i Masopust, který ve 30. minutě uklidil míč pod břevno a bylo to 3:0.

Slavia po třech porážkách v řadě teď přidala stejnou porci vítězných zápasů. „Věřím, že všichni jsou teď na nějaké vlně, jsou šťastni, že se to zvládlo. Tohle nadšení si musíme přenést do dalších zápasů. Plzeň je před námi, ale když si to vezmu zpětně, my jsme loni taky po podzimu vedli tabulku a nakonec jsme to ztratili. Sezona je ještě dlouhá.“

Teď se ale „sešívaní“ soustředí na čtvrteční zápas Konferenční ligy na půdě kosovského nováčka Ballkani, který musí bezpodmínečně zvládnout. Pokud nevyhrají, s postupem ze skupiny se mohou rozloučit.