Fotbalisté Slavie úspěšně absolvovali závěrečný přípravný zápas. Slovenské Zlaté Moravce v Edenu porazili 4:1 a už vyhlížejí jarní ligový úvod doma s Jabloncem. Trenér Jindřich Trpišovský po generálce okomentoval situaci se základní sestavou, zdravotní stav hráčů a další záležitosti.

Generálka před podzimní nebo jarní částí sezony většinou bývá delší dobu naplánovaná a trenéři i fanoušci řeší hlavně sestavu, jaká před prvními mistrovskými zápasy naskočí. V případě Slavie ale došlo ke změně, když původně avizovaný soupeř pro závěrečný přípravný zápas - Slovan Bratislava - nastoupil proti Dynamu Moskva a to vedení v Edenu dopálilo, od ruské invaze na Ukrajinu jsou týmy z Ruska vyloučeni z evropského fotbalu. Místo Slovanu přijeli do Prahy hráči Zlatých Moravců, ti během podzimní části slovenské ligy nevyhráli ani zápas a jsou poslední. Přijel tedy soupeř, který rozhodně nepatřil k těm nejsilnějším.

"Dostali jsme to oznámené, nekonzultovali jsme to a prostě jsme se na to museli připravit. Důležité bylo domácí prostředí, to byla naše podmínka. Příprava byla nějak dělaná a měla vygradovat určitým zápasem, okolnosti se ale takhle sešly a my jsme to akceptovali," prohlásil po utkání se Zlatými Moravci kouč slávistů Jindřich Trpišovský.

Nabitý kádr

Co se týče zimních posil, tak v základní jedenáctce nastoupil obránce Zmrzlý, po hodině hry naskočili další beci, Zima s Dioufem. Parta, která vyběhne o víkendu proti Jablonci, ale může mít ještě jiné složení.

"Byla to základní sestava ze sedmdesáti osmdesáti procent," vyprávěl Trpišovský.

Jeho kádr je nabitý a logicky musí dojít také k nějakým odchodům. "Určitě ještě dojde k redukci kádru. Jednání probíhají, bude se to týkat Kačaraby a Ewertona, pak možná ještě jednoho hráče. Počítáme s 23 hráči do pole, samozřejmě uvidíme, jak budou vypadat zranění, jako třeba v případě Sheriffa. Začneme s 24 hráči, okno se u nás zavírá později, takže podle zranění pak uvidíme, jestli nás třeba neopustí ještě nějaký hráč, který třeba nebude mít potřebné vytížení," komentuje kouč Slavie další případné změny.

Během prvních jarních zápasů nemůže Trpišovský se svými parťáky počítat hned s několika hráči. "David Pech měl trochu jiný typ operace, takže má delší rekonvalescenci. Možná zasáhne do části nadstavby nebo posledních kol. V tuhle chvíli ale není součástí plánovaného kádru na jaro. Holeš s Wallemem začnou trénovat v úterý, u Sinyana je to otázka asi deseti dnů, u Staňka je obrovská trhlina, tam to bude alespoň pět nebo šest týmů," přibližuje zdravotní stav absentérů.