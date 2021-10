„Dostali jsme se mezi špičku, strašně dobře se na tabulku dívá. Tým fantasticky šlape,“ sypal ze sebe šťastný Sadílek po vítězném utkání v Ostravě.

Porazili jste Baník potřetí v řadě 2:1. Je to náhoda nebo vám sedí jejich styl?

Myslí si, že je to náhoda. Ty zápasy v Ostravě jsou kvůli fanouškům jiné, je tu skvělá atmosféra, i když na mě celou dobu pískali. Hrát před takovou návštěvou je super. Přijelo i hodně našich fanoušků, takže paráda - je to přidaná hodnota zápasu.

Vstřelil jste první branku v sezoně. Neměla přijít už dřív?

V minulé sezoně jsem měl dost asistencí a gólů. Letos jsem se dlouho nedokázal prosadit, mrzelo mě to hlavně kvůli týmu. Na druhou stranu musím říct, že minule jsem dal první branku až někdy v listopadu. Věřím, že už to bude jenom lepší, každého hráče potěší branka nebo přihrávka.

Baník vyrovnal z přísné penalty po střetu Hofmanna s Potočným. Jak jste to viděl?

Byla to sporná situace. Když to rozhodčí přezkoumával a zapískal, tak to asi penalta byla. Bylo dobře, že jsme dali ještě jeden gól.

Baník prohrál doma vůbec poprvé. Jak moc si ceníte výhry?

Věděli jsme, že to bude strašně těžké utíkání, to se také potvrdilo. Z naší strany to nebyl bůhvíjaký výkon. Myslím, si, že umíme zahrát daleko líp. Nějakou vůli a vírou a také tím, že jsme se v závěru tlačili do zakončení, jsme dali rozdílový gól. Vítězství si hrozně ceníme, z Ostravy se body vozit nebudou.

Jurečka vstřelil už svoji šestou branku v sezoně. Našli jste nového kanonýra?

Hodně se zvedl. Nějaké šance neproměňoval, ale je strašně důležité, že se do nich dostával. Tým pro něho pracuje a útočník je do toho aby dával góly.

Jste v první šestce. Bude těžké se tam udržet?

Po minulé sezoně, ve které jsme si dokázali, že můžeme hrát se špičkou ligy, je na nás trenér náročný. Chceme vyhrávat každý zápas, na Slavii jsme prohráli 2:1 a celý týden bylo dusno. Je jedno, kdo proti nám stojí, z každého zápasu chceme vytěžit maximum. Uvidíme, kde budeme na konci sezony, žádné cíle jsme si nedávali.

V týdnu jste prodloužil ve Slovácku smlouvu. Jak byste to okomentoval?

Jsem rád, že má klub ve mně nějakou důvěru. Jsem šťastný za to, jak jde mančaft nahoru. Strašně dobře se dívá na tabulku. Dostali jsme se mezi špičku, tým fantasticky šlape, máme skvělou partu, můžeme ještě něco dokázat. Opouštět takovou partu by bylo smutné.